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Упала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 год

21:58 22.05.2020 Фото: Википедия
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Абсолютные потери населения Новосибирской области за прошлый год составили 35,6 тыс. человек. Меньше всего умирают в наукограде Кольцово. Половина умерших — от болезней системы кровообращения. За год в регионе появилось на свет 30 тыс. новорожденных.

Упала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 год
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Упала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 год

Упала рождаемость на 4% и выросла смертность на 3% в Бердске за 2019 годСмерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК БердскаЕщё 264 новостей

Об итогах естественного движения населения Новосибирской области за 2019 год сообщил «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 22 мая, Новосибирскстат.

На начало 2020 года численность населения Новосибирской области составила 2798,2 тыс. человек, это на 4,8 тыс. (на 0,2%) больше, чем на начало 2019 года. Однако в области продолжился процесс естественной убыли населения, начавшийся в 2017 году. По итогам 2019 года она составила 5,6 тыс. человек (в 1,6 раза выше показателя 2018 года). Если в 2017 году естественная убыль по области формировалась только за счет сельского населения, то в 2018-2019 гг. естественная убыль населения фиксируется и среди городского населения (за 2019 год составила 3 тыс. человек). У сельского населения число умерших превысило число родившихся на 2,6 тыс. человек. Показатель естественной убыли в целом по области составил 2‰ (на 1000 человек населения), по городскому населению – 1,4‰, сельскому – 4,5‰.

В 2019 году в области было зарегистрировано 30 тыс. новорожденных, что на 2,7 тыс. (на 8%) меньше, чем в 2018 году. Показатель рождаемости составил 10,7 человек на 1000 населения, за год он сократился на 8,5%. В городской местности родилось 24 тыс. детей (80%), в сельской – 6 тыс. (20%). Уровень рождаемости городского населения превысил уровень рождаемости сельчан на 3,8% – 10,8‰ против 10,4‰.

Среди городских округов и муниципальных районов области в 2019 году самый высокий показатель рождаемости зафиксирован в Кыштовском районе (13‰), наименьший – в Чистоозерном (8‰). В Новосибирске коэффициент рождаемости сократился на 9% и составил 11‰, в Бердске – на 4% (10%).

Мальчиков родилось на 0,9 тыс. больше, чем девочек. На каждые 100 девочек приходилось 106 мальчиков. Число родов с двойнями – 380, с тройнями – 4 (в 2018 г., соответственно, с двойнями – 393 , с тройнями – 6, роды с четырьмя младенцами – 1).

Общий показатель смертности в 2019 году составил 13 человек на 1000 населения, снизившись за год на 2,3%. Абсолютные потери населения области составили 35,6 тыс. человек, сокращение за год – 0,6 тыс. человек (на 1,6%). Среди городских округов и муниципальных районов области самый высокий уровень смертности зафиксирован в Каргатском районе (22‰), самый низкий – в городском округе р. п. Кольцово (6,5‰). В г. Новосибирске коэффициент смертности сократился за год на 3,4% и составил 11‰, в Бердске – вырос на 3% (13‰).

В 2019 году в области от болезней системы кровообращения умерло 17,7 тыс. человек (50% всех смертей). Второе место по числу смертей занимают новообразования, которые стали причиной смерти 6,8 тыс. человек, или 19%. На третьем месте стоят внешние причины – 2,7 тыс. человек, или 8%. По трем основным причинам умерло 27,3 тыс. человек, на их долю пришлось 77% . На другие классы причин смерти приходится примерно по 3-4% умерших.

Показатель младенческой смертности в области составил 5 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми и снизился за год на 4%.

Таким образом, итоги 2019 года по естественному движению характеризуются сокращением рождаемости, смертности и увеличением естественной убыли населения.

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От редакции

Что делать, чтобы сохранить численность населения?

Аноним, 22 мая 2020 22:04
Сравни:
Россия: Показатели естественной убыли.
СССР: Показатели естественного роста.

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