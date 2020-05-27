По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово

с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявление можно подавать с 12 мая на портале Госуслуг. 27 млн детей получат по 10 000 рублей. Напоминаем, разово.

Президент обязал произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет

Для нового пособия на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru.

В обращении к нации президент Владимир Путин озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Подать заявление можно с 12 мая на портале posobie16.gosuslugi​​​.ru.



Из постановления президента: «Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).».

Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Обратиться за такой выплатой можно до октября 2020 года.

-Единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет осуществлена с 1 июня текущего года, — заявил президент. -В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей: от младенцев до учеников школ!

-И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru.

Дополнение к ранее принятому постановлению

Внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей

2020-05-11 16:55:00

Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Текст Указа:



1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 апреля, № 0001202004070063) следующие изменения:а) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.»;б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;в) в пункте 2:подпункт «б» изложить в следующей редакции:«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;подпункт «в» изложить в следующей редакции:«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 г.»;г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты»;д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты».2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.