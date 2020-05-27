По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово

Для нового пособия на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi.ru.
В обращении к нации президент Владимир Путин озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Подать заявление можно с 12 мая на портале posobie16.gosuslugi.ru.
Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Обратиться за такой выплатой можно до октября 2020 года.
-Единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет осуществлена с 1 июня текущего года, — заявил президент. -В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей: от младенцев до учеников школ!
-И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается.
Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi.ru.
Дополнение к ранее принятому постановлению
Внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей
2020-05-11 16:55:00
Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Текст Указа:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.»;
«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;
в) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;
«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 г.»;
г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты»;
д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Хорошая. У меня двое детей, 11 и 14 лет.
1. Для детей обязателен СНИЛС
2. Его нельзя получить дистанционно
3. Несмотря на то, что в постанолении в вписано про возраст и дату наступления 16-летия, программа вам не даст ввести дату рождения ребенка раньше 11.04.2004.
У всех нормальных детей сразу оформляют и св-во и мед.полис и снилс - это обязательные документы.
Видимо просто у вас детей нет и в не в курсе
Спасибо большое!
Например выплаты по 5 тысяч в месяц на детей до 3 лет отлично идут
Прежде чем писать сам приведи свои расчеты. Пусть даже на все выплаты пойдет 1 трлн рублей - это всего 15 млрд долларов. У нас во всяких фондах 500 млрд, так что приводи свой расчет, а то твой комментарий пока что просто лозунги
Да,спасибо
Да, очень