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По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово

16:05 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявление можно подавать с 12 мая на портале Госуслуг. 27 млн детей получат по 10 000 рублей. Напоминаем, разово.

По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово
Президент обязал произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет
Сюжет: Все пособия Путина
По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово

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Для нового пособия на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru.

В обращении к нации президент Владимир Путин озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Подать заявление можно с 12 мая на портале  posobie16.gosuslugi​​​.ru.

Из постановления президента: «Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).».

Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Обратиться за такой выплатой можно до октября 2020 года.

-Единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет осуществлена с 1 июня текущего года, — заявил президент. -В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 млн российских детей: от младенцев до учеников школ!

-И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru.

Дополнение к ранее принятому постановлению

Внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей

2020-05-11 16:55:00

Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Текст Указа:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 апреля, № 0001202004070063) следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;
в) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 г.»;
г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты»;
д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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От редакции

Хорошая поддержка?

Аноним, 11 мая 2020 21:57
НВР:
Хорошая. У меня двое детей, 11 и 14 лет.
Аноним, 12 мая 2020 12:19
Наивности людей нет предела, местные власти придумают схему (большой опыт), чтобы эти "копейки" получили единицы, обратите внимание гражданина Путина В.В., давно уже никто не слушает, массовый саботаж чиновников, ради своих карманов...
Covid-19, 12 мая 2020 18:33
Не исключено, что это просто подачка перед предстоящим голосованием по обнулению. Решил склонить на свою сторону еще немножко электората.
Аноним, 12 мая 2020 21:29
И в Приложение выдадут машинку для закатки губы
Гость Очередной, 13 мая 2020 11:29
Есть 3 небольшеньких НО
1. Для детей обязателен СНИЛС
2. Его нельзя получить дистанционно
3. Несмотря на то, что в постанолении в вписано про возраст и дату наступления 16-летия, программа вам не даст ввести дату рождения ребенка раньше 11.04.2004.
Аноним, 13 мая 2020 15:27
Да-да, еще скажите что св-во о рождении нельзя дистанционно получить....

У всех нормальных детей сразу оформляют и св-во и мед.полис и снилс - это обязательные документы.
Видимо просто у вас детей нет и в не в курсе
Светлана, 14 мая 2020 16:27
Подскажите пожалуйста, я являюсь опекуном 14 летнего племянника, положены ли ему эти 10 тыс?
Любовь, 11 мая 2020 22:26
А дети старше 16 лет? Или студенты очной формы обучения? Они не нуждаются в помощи?
Светлана, 11 мая 2020 23:01
Студентам же вроде как выплаты в размере 6 с чем то тыс.будут выплачивать,как и по уходу за детьми до 3 лет.Я так услышала В.В.П.
Аноним, 12 мая 2020 08:46
студентам будет доплата отдельно
Аноним, 12 мая 2020 14:20
А тем кто старше 16 и не студент еще, ничего)) Это чтобы они поняли как Родина к ним относится и кто они для нее.Вот так заканчивается патриотизм.
Аноним, 13 мая 2020 16:23
А не дети не нуждаются в помощи, или они святым духом питаются в отличие от детей?
Светлана, 11 мая 2020 22:27
А как быть если папа - гражданин РФ по рождению, а дети сейчас в статусе ВНЖ? Почему такая семья не может получить единоразовую выплату?
Алина, 12 мая 2020 03:30
Без вас ртов хватает!!!
Путешественник, 12 мая 2020 12:32
Светлана, дело в том что в любом государстве идет ротация граждан, свои и чужие. Вот когда вы свои, тогда вы присутствуете в системе, на вас рассчитывается бюджет, вы работаете в этой стране и платите налоги, вы как минимум учтены. А когда вы в статусе иностранный гражданин, то вы чужеродная часть в организме государства. Вдумайтесь, статус ВНЖ (Вид на жительство — документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание) То есть вы имеете право жить, и точка, и в таком статусе вы в государстве. И ни о какой социальной страховке (а эти выплаты можно причислить именно к этому) и речь идти не может.
Аноним, 12 мая 2020 21:49
Одно из условий получения выплаты - гражданство РФ у ребенка. И возраст до 16 лет. Поэтому!!
Аноним, 11 мая 2020 22:27
НВР:
Спасибо большое!
Аноним, 12 мая 2020 21:42
Наивные как в такое можно верить Понимаю что хочется верить в светлое, только к сожалению это сказка Нас совсем за дебилов считают Совсем примитивно По принципу чем бредовее обещания, тем легче в них поверят Головы то включите и посчитайте сумму выплат всем кому они обещаны Что получится? Откуда эти средства возьмутся, по факту у правительства средств нет И последнее время много ли указов и распоряжений президента исполняется правительством и властями на местах? Так что закатайте губы, легковерные
Аноним, 13 мая 2020 09:32
все исполняется, не сочиняйте.
Например выплаты по 5 тысяч в месяц на детей до 3 лет отлично идут
1, 13 мая 2020 15:35
Аноним, 12 мая 2020 21:42
Прежде чем писать сам приведи свои расчеты. Пусть даже на все выплаты пойдет 1 трлн рублей - это всего 15 млрд долларов. У нас во всяких фондах 500 млрд, так что приводи свой расчет, а то твой комментарий пока что просто лозунги
Аноним, 13 мая 2020 16:27
За Путина теперь пойдете голосовать?
Аноним, 13 мая 2020 17:04
Да. Вам удач в унылом андерграунде.
наталья, 26 мая 2020 06:10
Работая по патенту человек платит двойной налог. Первый вычитают как у всех из заработной платы, а второй обязательный налог работающего иностранного гражданина. Но имея РВП и ВНЖ человек имеет почти все те же полномочия что и гражданин РФ. И налоги платит такие же как граждане. Соответственно в бюджете он заложен. Так почему же не выплатить 10 000?
Аноним, 11 мая 2020 22:28
Под маткапитал не попали(не успели),под эту хрень не попали тоже,переросли чуть чуть...Халявы Нет.
Да, 12 мая 2020 01:55
Да
Аноним, 12 мая 2020 11:09
это не халява, а наши деньги, надо требовать
Гость, 14 мая 2020 14:11
Нууу.... "Не каждая ложка - с мясом!" (С)
Аноним, 11 мая 2020 22:31
Если ребёнку исполнилось 16 апреля 16 лет, то он получает выплаты 10 тысяч, или уже нет? Так как уже есть 16 лет
Наталя, 12 мая 2020 01:15
В связи с тем, что до 01.07.20 должно исполнится 16 лет, соответственно до 16 лет включительно. 17 летние с 01.07. 20 не проходят.
Николай, 12 мая 2020 01:22
Несовершеннолетние до 18 получат выплаты (если они не стали дееспособными: женились или через опеку, и проживают с родителями.
Аркадий, 12 мая 2020 12:40
Каким образом дети 3-14 лет смогу выполнить условие, а именно: достигнуть 16 лет к 1 июля 2020 года? )) Прочитайте внимательно, получат " (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
Аноним, 12 мая 2020 12:42
До 16 лет, 16 полных исполнилось - уже нет. ВВ сказал -до 15 включительно.
Аноним, 12 мая 2020 12:45
Наталя,Вы когда что то читаете или кого то слушаете не понимая сути,хотя бы не консультируйте людей. Всё что вы сейчас написали,это неверно
Аноним, 11 мая 2020 22:37
Так много повторяющихся ФОТО,напомнило диафильм,или разрезную картинку в "мурзилке"...
Аноним, 11 мая 2020 22:38
НВР:
Да,спасибо
Kadet, 11 мая 2020 22:48
Получит, т.к. др до 0.07.2020
Аноним, 11 мая 2020 22:51
Ну опять лохотрон, заставять собрать кучу справок, где они столько денег возьмут!!?
Гость, 12 мая 2020 09:26
"Для тех, кто в танке" отдельно Путин пояснил: достаточно заявления! Никаких выписок и справок!
Аноним, 12 мая 2020 12:34
Он уже много чего пояснял. А потом оказывалось совсем другое. И вообще - "Вам Путин обещал - у него и спрашивайте!" (с)
Аноним, 12 мая 2020 12:44
Не надо никаких справок. Заявление с данными ребенка можно направить на госуслуги или пенсионный фонд. Они сами проверят по базам.
аноним, 15 мая 2020 10:48
Вообще, чтобы подать заявление нужен обязательно СНИЛС на РЕБЕНКА, который есть только у льготников и многодетных...
Аноним, 11 мая 2020 22:52
Зачем этот трёп!!!
Гость, 13 мая 2020 08:34
Пока ты тут желчью исходишь, люди уже деньги получили!
Аноним, 11 мая 2020 22:54
Как птдать заявку?
Гость, 12 мая 2020 09:27
На сайте ПФР, на сайте госуслуги - выбирай, где хочешь.
Аноним, 12 мая 2020 12:35
Нет там ничего. Специально сегодня с утра посмотрел
Аноним, 12 мая 2020 12:45
С сегодняшнего дня можно, но, говорят, сайт завис, слишком много народа одновременно попытались
Аноним, 11 мая 2020 23:10
НВР:
Да, очень
Аноним, 11 мая 2020 23:16
Очень хорошая поддержка в такое время.Спасибо
Аноним, 11 мая 2020 23:22
Куда обращаться нужно?:)

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