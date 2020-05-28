Короновирусная героиня: с риском для жизни днем и ночью спасает людей, а вечером кошек медсестра Ольга Долгова из Бердска

Героиня рубрики «Профессионалы ХХI века» согласилась на интервью по телефону после 12 часовой смены в субботу 23 мая, параллельно готовя семье курицу в духовке.

Ольга Долгова работает в ковид-бригаде

Медсестра из взрослой поликлиники №1 Ольга Долгова, проработав месяц в школе учителем математики и физики, решила поступить в медколледж и воплотить свою детскую мечту: спасать, лечить, помогать.

Сегодня она работает в ковид-бригаде, днем и ночью. Помогает кошкам и собакам, которых режут, колят и выбрасывают в окно. Героиня рубрики «Профессионалы ХХI века» согласилась на интервью по телефону после 12 часовой смены в субботу 23 мая, параллельно готовя семье курицу в духовке.

До пандемии коронавируса медсестра четыре часа сидела на приеме, три часа на участке: делала капельницы, процедуры. Сейчас, кроме основной работы, выезжает в лагеря и работает с карантинными пациентами; берет мазки на COVID-19 у контактных и тяжелых пациентов.

В ковидной бригаде работает один врач и три медсестры. На вызов надевает одноразовый защитный костюм, респиратор, экран. Две пары перчаток. Все одноразовое. После каждого пациента верхние перчатки меняются.

— Особенно запомнился прилет вахтовиков с Мирного. Когда выяснилось, что 7 положительных тестов на коронавирус, многие медики напугались, сдавали анализы. Но, слава Богу, все нормально. Чтобы работать медиком, нужно терпение и любовь к работе. Без любви работать тяжело, — призналась Ольга.

Раз в неделю у сотрудников ковидной бригады берется тест. Приходя домой, обязательно моет руки, одежду — в стирку. Это советует и остальным, плюс промыть нос аквамарисом или физраствором.

— Если человек вовремя обратился, с первыми признаками, можно пережить без последствий. Если запершило горло, насморк, температура 37, или без температуры, можете позвонить в скорую или в поликлинику, вызвать терапевта, — советует медработник.

Не выбрасывайте кошек и собак

Бердчанка состоит в группе волонтеров Бердска. Оля с детства подбирала щенков, собак или котят, пристраивала — вместе с папой.

— Он привил мне любовь к животным с детства. Среди знакомых очень мало неравнодушных, в основном говорят: «Зачем тебе это надо?».

Потом на помощь пришел муж, всегда с ней в этом деле — в группе помощи животным.

— Часто вижу посты, то выкинули щенков, то сбила машина, то хозяева бросили. А самое страшное — это живодеры, которые издеваются над животными: вешают, режут, калечат или выкидывают в окно. С этим ничего нельзя сделать, законы не работают. Помогают таким животным обычные люди, которые не могут пройти мимо, — рассказывает героиня.

Чаще люди поддерживают в трудную минуту — кто помощью, кто машиной, кто-то финансово. Кто-нибудь передержкой. Покалеченных животных везут в клинику, открывают сбор на лечение, потом передержка и новый дом, если повезет.

Бердская медсестра до сих пор помнит овчарку. Бедную собаку сбила машина, все в крови вокруг, они ехали семьей на дачу. Все шли мимо, а она лежала и молчала. И только отец остановился помочь.

— Помню, как она кусалась от боли, нападала, но папа все равно погрузил в машину и повез к знакомому врачу (ветеринаров тогда не было еще, это был 87-88 год). Зашили раны, наложили гипс. Мне хочется иногда крикнуть, люди — вы звери! Как можно так обращаться с теми, кто вам не может дать сдачи? Если вам не нужна кошка или собака, не выбрасывайте их в окно с девятого этажа, обратитесь в группу помощи животным. Мы заберем вашего питомца и найдем людей, которые будут о нем заботиться, — сказала бердчанка.

Ежедневно в СМИ мы читаем, что умирают медики. Сотни семей лишаются любимых детей, родителей.

— Трудное время. Приходится ночью и в выходные выезжать. Всем хочется вернуться в обычный режим. Это может произойти не раньше лета. Каждую смерть коллеги я принимаю близко к сердцу. В этот непростой период желаю медикам терпения и меньше болеющих пациентов, — пожелала Ольга Долгова.