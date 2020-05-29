Как правильно поминать человека для облегчения страданий души. Молятся ли за самоубийц?

Поминальные молитвы и обеды проведенные согласно православным традициям, помогут выполнить все требования церкви, и принести облегчение усопшему. Молиться за неверующих, иноверцев и самоубийц нужно по особым правилам.

Молитва воздается человеком для того, чтобы отослать свою просьбу Богу о помиловании и прощении грехов усопшему человеку

Поминки по умершему человеку нужно проводить правильно, тогда душа отойдет в иной мир спокойно. Поминальные молитвы и обеды проведенные согласно православным традициям, помогут выполнить все требования церкви, и принести облегчение усопшему. Молиться за неверующих, иноверцев и самоубийц нужно по особым правилам.

Молитва на поминках

Молитва воздается человеком для того, чтобы отослать свою просьбу Богу о помиловании и прощении грехов усопшему человеку. Это связано с тем, что в церковной литературе записаны случаи, когда молитва живых людей помогала грешникам существование в ином мире. С молитвой можно обращаться и к святым, чтобы они просили за почившего человека.

Как молятся за умершего:

сначала отпевают в церкви, дома у умершего или сразу на кладбище;

после отпевания можно заказать сорокоуст за упокой. Его будут читать на протяжении 40 дней;

можно заказать поминовение на год;

заказывать панихиды – это служба проводимая за упокой умершего человека;

в церкви можно подавать записки на Проскомидию. Это особое действие, когда из просфоры вынимается частица, и окунается в вино – символизирует душу очищаемую в крови христовой;

ставить свечи за упокой;

в монастырях можно заказать вечное поминовение усопшего, или если позволяют средства, купить кирпичик храма, и тогда за его душу будут молиться столько, сколько простоит храм на земле;

личная молитва родственников и друзей является самой весомой. Ее они произносят от души, желая для усопшего покоя в царствии небесном.

Поминальный обед

Существует традиция, когда после похорон люди собираются за столом, чтобы помянуть усопшего человека. Для православных и верующих людей главное действие в этом обеде – коллективная молитва. Блюда, а тем более алкогольные напитки считаются традициями язычества.

За поминальным обедом нужно вначале помолиться об усопшем, а потом приступать к трапезе. Если нет возможности помолиться, то можно произнести добрые слова о нем, или мысленно вспомнить хорошее о человеке.

На поминках могут собраться люди с разными точками зрения, поэтому хорошо, когда поминальный обед проходит на нейтральной территории: в столовой или кафе. Начавшиеся разговоры или несоответствующее поведение после трапезы, могут раздражать близких родственников или истинно верующих людей. С такой территории каждый может удалиться по мере своего желания.

Готовятся блюда на поминки в зависимости от времени. Если оно выпало на пост, то блюда должны быть соответственно без мяса. В другое время никто не запрещает ставить то, чего хотелось бы приготовить, и подать на поминках.

Как молятся за самоубийцу или иноверца

По-другому проходят поминки, если человек был неверующий или принадлежал к другой вере:

для иноверцев – за них не проводят службы в церкви, также нельзя ставить свечи за упокой. За них можно самому произносить слова молитвы;

за неверующего, но крещеного человека, можно проводить все процедуры, как для православного человека. Только лучше перед проведением поминального обряда посоветоваться с батюшкой, чтобы не причинить себе вреда. Если человек при жизни впал в большой грех, то молящийся за него человек может взять на себя его грехи. Например – это может быть занятие колдовством.

За самоубийц не принято подавать записки за упокой, и их не отпевают в церкви. В храмах на Троицу можно присутствовать на поминальной службе, но молиться за всех усопших, не выделяя имя самоубийцы. Попросив благословения у священника дома можно читать «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго». Не запрещаются проводить за них поминальные обеды, где близкие и друзья могут помянуть.

Источник: rsute.ru