Вдруг придут в масках: Несмотря на отчаяние, боятся рассказывать о своем выживании в COVID-19 бизнесмены Бердска

Мне есть что терять, поэтому высовываться не хочется. Живем, как партизаны, — отмечают бизнесмены. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов в сюжете «Как выживает бизнес в коронавирус».

Бизнес в коронавирус оказался в очень тяжелом положении

Боятся говорить и считают, что бизнес загнали вниз предприниматели Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов в сюжете «Как выживает бизнес в коронавирус». Масочный режим, дистанция, дезинфекция — много требований предъявили бизнесу в пандемию коронавируса. Общепит работает только на вынос и не может принимать клиентов. Также ограничена работа гостиничного бизнеса, фитнес-центров.

— Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, в частности, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки*.

«Курьер. Среда. Бердск» прозвонил представителей бизнеса сферы услуг, чтобы узнать, как у них обстоят дела в пандемию. Но они отказываются говорить. Попросту — боятся.

— Я сейчас скажу, как у меня сейчас бизнес идет, а завтра ко мне приедут «в масках», — отметила одна из предпринимателей.

— Мне есть что терять, сегодня я скажу правду, как обстоят дела у бизнеса, а завтра ко мне придут. Бизнес загнали глубоко вниз, что высовываться оттуда не хочется, не хочется светиться. Живем, как партизаны. За активное сопротивление у нас наказывают, — отметил другой бизнесмен.

А другие вовсе отказались общаться на тему выживания бизнеса с «Курьер. Среда. Бердск».

Мы приглашаем на интервью желающих говорить, тех предпринимателей, которые могут рассказать, как сейчас приходится работать бизнесу. Напишите нам на почту или в вотсап по номеру +7 953 878-90-10 или на почту bkurer@mail.ru. Укажите тему письма — Расскажу, как выживает бизнес, укажите свой контактный телефон, если вы готовы стать героем публикации.

*Для справки

Соответствующее постановление № 88 от 28.05.2020 подписал глава региона Андрей Травников. Документом вносится изменение в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» – положения документа изложены в новой редакции.