Застукали без масок в магазинах: Заплатит 1500 рублей пойманный дважды нарушитель масочного режима в Бердске

Суд наказал уже 10 бердчан, гуляющих без масок. Среди пойманных нарушителей одинаковое число мужчин и женщин. Требование закрывать лицо в общественных местах действует до 30 июня.

Водители автобусов в Бердске соблюдают масочный режим

В Бердском городском суде снова начали наказывать нарушителей масочного режима. 3 июня судья Наталья Агеева вынесла одно предупреждение и один штраф в размере 1000 рублей за нахождение в магазине без гигиенической маски.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», полицейские составили протоколы на двоих нарушителей требований в магазине компании «Продсиб». Их наказали по новой статье КоАП — 20.6.1 ч.1, введенной с начала распространения коронавируса в России.

На 4 июня запланировано рассмотрение в суде протоколов на троих людей без масок. Пока по одному из них вынесено решение.



— Гражданин повторно не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области. Он привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП и получил наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Еще два аналогичных дела суд рассмотрит позже сегодня, 4 июня. Всех «застукали» в магазинах.

Стоит отметить, что среди нарушителей, материалы на которых дошли до суда, есть как мужчины, так и женщины — их примерно одинаковое количество. В общей сложности 10 нарушителей масочного режима наказаны в Бердске предупреждениями или штрафами.

До этого суд рассматривал протоколы на нарушающих режим самоизоляции — порядка 30 дел.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил ограничения связанные с коронавирусом, до 30 июня. При этом ужесточили требования к ношению масок — нельзя появляться без них в публичных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте.

Некоторые бердские магазины отказываются обслуживать покупателей без масок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».