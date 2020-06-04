Застукали без масок в магазинах: Заплатит 1500 рублей пойманный дважды нарушитель масочного режима в Бердске

В Бердском городском суде снова начали наказывать нарушителей масочного режима. 3 июня судья Наталья Агеева вынесла одно предупреждение и один штраф в размере 1000 рублей за нахождение в магазине без гигиенической маски.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», полицейские составили протоколы на двоих нарушителей требований в магазине компании «Продсиб». Их наказали по новой статье КоАП — 20.6.1 ч.1, введенной с начала распространения коронавируса в России.
На 4 июня запланировано рассмотрение в суде протоколов на троих людей без масок. Пока по одному из них вынесено решение.
Еще два аналогичных дела суд рассмотрит позже сегодня, 4 июня. Всех «застукали» в магазинах.
Стоит отметить, что среди нарушителей, материалы на которых дошли до суда, есть как мужчины, так и женщины — их примерно одинаковое количество. В общей сложности 10 нарушителей масочного режима наказаны в Бердске предупреждениями или штрафами.
До этого суд рассматривал протоколы на нарушающих режим самоизоляции — порядка 30 дел.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил ограничения связанные с коронавирусом, до 30 июня. При этом ужесточили требования к ношению масок — нельзя появляться без них в публичных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Некоторые бердские магазины отказываются обслуживать покупателей без масок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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