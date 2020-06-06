Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписание

Муниципальные автобусы №2 будут ходить 6 июня от вокзала с 8.00 до 15.00 с 30-минутным перерывом. Действует льготный проезд. Пассажиры обязаны ехать в масках.

Брдчане поедут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помянуть усопших перед Троицей

Перед Троицей в родительскую субботу 6 июня в Бердске пустят автобусы до городского кладбища. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина.

По ее словам, будут работать два автобуса №2В. Они будут курсировать остановки «Вокзал» до нового кладбища каждые полчаса в промежутке с 8.00 до 15.00.

— В автобусах предоставляется льготный проезд, — акцентировала Надежда Валерьевна. — Пожилые люди смогут проехать по социальным транспортным картам.

Кроме того, Нятина напомнила, что пассажиры обязаны ехать в масках.

Из-за ограничительных мер бердчанам не удалось съездить на могилы в родительский день на Радоницу — посещение кладбищ было под запертом по распоряжению губернатора Травникова.

— Мы не возили в апреле, так как территории кладбищ были закрыты для посетителей. А вот перед Троицей автобусы пойдут. Но пассажиром нужно строго соблюдать масочный режим, — уточнила начальник транспортного отдела мэрии.

Расписание автобуса №2В «Вокзал — кладбище» 6 июня 2020 года