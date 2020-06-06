Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписание

Перед Троицей в родительскую субботу 6 июня в Бердске пустят автобусы до городского кладбища. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина.
По ее словам, будут работать два автобуса №2В. Они будут курсировать остановки «Вокзал» до нового кладбища каждые полчаса в промежутке с 8.00 до 15.00.
— В автобусах предоставляется льготный проезд, — акцентировала Надежда Валерьевна. — Пожилые люди смогут проехать по социальным транспортным картам.
Кроме того, Нятина напомнила, что пассажиры обязаны ехать в масках.
Из-за ограничительных мер бердчанам не удалось съездить на могилы в родительский день на Радоницу — посещение кладбищ было под запертом по распоряжению губернатора Травникова.
— Мы не возили в апреле, так как территории кладбищ были закрыты для посетителей. А вот перед Троицей автобусы пойдут. Но пассажиром нужно строго соблюдать масочный режим, — уточнила начальник транспортного отдела мэрии.
Расписание автобуса №2В «Вокзал — кладбище» 6 июня 2020 года
|Пункт отправления
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1
|Вокзал
|8-00
|9-00
|10-00
|обед
|12-00
|13-00
|14-00
|Кладбище
|8-30
|9-30
|10-30
|12-30
|13-30
|14-30
|2
|Вокзал
|8-30
|9-30
|10-30
|обед
|12-30
|13-30
|14-30
|Кладбище
|9-00
|10-00
|11-00
|13-00
|14-00
|15-00
- Никак, - отвечает Травников и, вооружившись видеокамерой и полицейским патрулем, вышел дежурить на кладбища.