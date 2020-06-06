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Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписание

11:16 06.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Муниципальные автобусы №2 будут ходить 6 июня от вокзала с 8.00 до 15.00 с 30-минутным перерывом. Действует льготный проезд. Пассажиры обязаны ехать в масках.

Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписание
Брдчане поедут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помянуть усопших перед Троицей
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписание

Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года: что срочно нужно сделать, а что категорически нельзяКак доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписаниеЕщё 280 новостей

Перед Троицей в родительскую субботу 6 июня в Бердске пустят автобусы до городского кладбища. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник транспортного отдела бердской мэрии Надежда Нятина.

По ее словам, будут работать два автобуса №2В. Они будут курсировать остановки «Вокзал» до нового кладбища каждые полчаса в промежутке с 8.00 до 15.00.

— В автобусах предоставляется льготный проезд, — акцентировала Надежда Валерьевна. — Пожилые люди смогут проехать по социальным транспортным картам.

Кроме того, Нятина напомнила, что пассажиры обязаны ехать в масках.

Из-за ограничительных мер бердчанам не удалось съездить на могилы в родительский день на Радоницу — посещение кладбищ было под запертом по распоряжению губернатора Травникова.

— Мы не возили в апреле, так как территории кладбищ были закрыты для посетителей. А вот перед Троицей автобусы пойдут. Но пассажиром нужно строго соблюдать масочный режим, — уточнила начальник транспортного отдела мэрии.

Расписание автобуса №2В «Вокзал — кладбище» 6 июня 2020 года

Пункт отправления 1 2 3 4 5 6
1 Вокзал 8-00 9-00 10-00 обед 12-00 13-00 14-00
Кладбище 8-30 9-30 10-30 12-30 13-30 14-30
2 Вокзал 8-30 9-30 10-30 обед 12-30 13-30 14-30
Кладбище 9-00 10-00 11-00 13-00 14-00 15-00
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От редакции

Бываете на кладбище только в родительские дни?

Аноним, 05 июня 2020 23:50
- Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске?
- Никак, - отвечает Травников и, вооружившись видеокамерой и полицейским патрулем, вышел дежурить на кладбища.

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