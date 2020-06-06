Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года: что срочно нужно сделать, а что категорически нельзя

Кто-то сетует, что из-за «ковида» закрыты кладбища, и на могилы близких не попасть. Но молитвы — главное, в чем нуждаются усопшие. Лейтмотивом молитв на Троицкую родительскую субботу становится прошение о прощение грехов. Это мы, живые, можем покаяться и исправить содеянное. Мертвые уже не могут.

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 6 июня

Троицкая родительская суббота в 2020 году особенная. По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 6 июня, впервые после долгого карантина, для прихожан открываются храмы Москвы. И не только. Везде, где позволяет эпидемиологическая обстановка, церковные службы опять проходят в присутствии верующих мирян. Часто это богослужения на свежем воздухе, рядом с храмом, что позволяет соблюдать социальную дистанцию.

В тех же регионах, где ситуация с коронавирусом еще представляет угрозу, верующие могут следить за ходом службы в интернете — за время карантина многие открыли для себя возможность молиться во время богослужения, находясь по ту сторону экрана. Кто-то сетует, что из-за «ковида» в их регионе закрыты кладбища, и на могилы близких не попасть. Но, как говорят священники, молитвы — главное, в чем нуждаются усопшие.

И Троицкая родительская суббота как раз тот особый день, когда верующие молятся за умерших. Причем не только за родных, но и за всех усопших, «от начала века, со времен Адама», а особенно за тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести, безвременно погибших — в горах, огне, водной пучине, во время стихийных бедствий и катастроф. «РГ» кратко сформулировала всё, что нужно знать про Троицкую родительскую субботу. Мы обобщили, что нужно сделать в этот день в 2020 году, а что нельзя.

1. ПОЧЕМУ СУББОТА? ЧТО ЗНАЧИТ ВСЕЛЕНСКАЯ?

Строго говоря, в храмах усопших поминают каждую субботу — ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому Церковь употребляет слово «усопшие», а не «умершие»). Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких — эти дни и называются «родительские». Их шесть, каждый год они имеют разные даты, поскольку зависят от срока Великого поста и Пасхи. К этим шести родительским субботам прибавляется отдельный праздник поминовения — Радоница, отмечаемый во второй вторник после Пасхи. Плюс 9 мая, ставший в Церкви днем памяти погибших воинов. То есть специальных дней поминовения у нас восемь.

И вот среди шести родительских суббот есть две особенные, называются они «вселенскими». В эти дни во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех, память о ком еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех «от века усопших православных христиан, как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви», то есть тех, «кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных». Из этих двух вселенских родительских суббот одна отмечается за неделю до начала Великого поста, а вторая накануне праздника Троицы, потому и называется Троицкой родительской субботой.

2. ПОЧЕМУ ИМЕННО НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ ПРОИСХОДИТ ОСОБОЕ ПОМИНАНИЕ УСОПШИХ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Дело в том, что на Троицу, или, как торжественно говорят в Церкви, в День Святой Троицы мы отмечаем событие сошествия Святого Духа на апостолов. На Троицу мы не просто вспоминаем о Святом Духе, мы все время говорим о Его животворящей силе. О том, что Святой Дух по Своей Божественной природе не имеет ни границ, ни препятствий. Поэтому, чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых, что у Бога все живы, накануне праздника Троицы и установили особую вселенскую родительскую субботу, названную Троицкая. Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы о умерших и даже о «иже во аде держимых», то есть о тех, «которые во аде держаться».

3. ЧТО МЫ ПРОСИМ ДЛЯ УМЕРШИХ?

Лейтмотивом молитв об усопших на Троицкую родительскую субботу становится прошение о прощение грехов. Это мы, живые, можем и покаяться, и попросить прощение, и исправить содеянное. Мертвые уже не могут. Поэтому мы просим у Бога милости к ним: «Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим», — повторяется в молитвах богослужения в этот день.

«Никто не поленится помянуть своих родителей; — писал святитель Феофан Затворник, — но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью — тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвой. Но как в естественном порядке, при беременности мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня».

4. КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ТРОИЦКУЮ СУББОТУ?

Пандемия внесла коррективы в то, как мы проведём этот день. Если храмы в вашем регионе открыты, и вы не чувствуете себя заболевающим, с утра можно прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии. Помолиться не только за своих близких, но и за все умерших православных христианах «от века усопших». Обычно после этого верующие направлялись на кладбище, где совершалась уже частная молитва об усопшем — панихида. Если сейчас кладбище недоступно, не стоит убиваться — это временно. И главное, всё-таки, молитва. Если же в вашем регионе и храмы пока закрыты для посещения мирянами, ничто не мешает помолиться самим дома — открыв молитвослов или включив трансляцию богослужения. Перед Божественной литургией в храме обычно пишут записки о поминовении своих родных усопших во время литургии. Сейчас это тоже можно сделать онлайн, хотя, повторюсь, ничто не заменит нашей личной молитвы. В том числе и за усопших «от начала века, со времен Адама». И даже если мы открываем молитвослов, находясь на самоизоляции, дома, мы не будем одиноки — слова нашей молитвы в день Троицкой родительской субботы вольются в общую молитву Церкви.

Если вдуматься, в самом факте существования дней общецерковной молитвы, дней вселенских родительских суббот, есть удивительная надежда и для нас всех. Память человеческая вещь ненадежная, а Церковь Христова стояла и стоять будет. И если мы молимся за усопших, о которых ничего и не знали, то это залог того, что и о нас помолятся наши внуки и правнуки, испрашивая у Господа для нас милость и прощение наших грехов.

Завтра же, 7 июня, большой праздник — Троица.