Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из «Белого солнца пустыни» в Подмосковье

Машинист поезда, заметивший женщину не путях, применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Галина Дашевская в фильме «Погода за тенью» 2010 год

В Одинцовском районе Московской области поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Жаворонки».

Машинист поезда, заметивший Дашевскую, применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Галина Дашевская начала кинокарьеру в 1964 году. Спустя пять лет она сыграла роль жены Абдуллы в картине режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Актриса также запомнилась любителям отечественного кино в фильмах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Снялась в одном из эпизодов сериала «Глухарь».