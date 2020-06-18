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Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из «Белого солнца пустыни» в Подмосковье

23:04 18.06.2020 Фото: kino-teatr.ru
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Машинист поезда, заметивший женщину не путях, применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из Белого солнца пустыни в Подмосковье
Галина Дашевская в фильме «Погода за тенью» 2010 год
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из Белого солнца пустыни в Подмосковье

Поезд сбил насмерть актрису Галину Дашевскую из «Белого солнца пустыни» в ПодмосковьеСкончались от коронавируса 500 медиков в России. Список памяти врачей все растетЕщё 292 новостей

В Одинцовском районе Московской области поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Жаворонки».

Машинист поезда, заметивший Дашевскую, применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Галина Дашевская начала кинокарьеру в 1964 году. Спустя пять лет она сыграла роль жены Абдуллы в картине режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Актриса также запомнилась любителям отечественного кино в фильмах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Снялась в одном из эпизодов сериала «Глухарь».

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