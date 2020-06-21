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Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникам

17:47 21.06.2020 Фото: pixabay.com
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Ученикам предложили описать, какие цветы и музыку они хотели бы на церемонии. Позже школа принесла извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке.

Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникам
Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникам

Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникамСкончался активист и молодой директор спортшколы «Олимп» Александр Михалев из БердскаЕщё 295 новостей

Восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон, сообщает The Sun.

Детям разослали анкету, в которой содержались вопросы, касающиеся этого мероприятия.

Так, школьникам предлагалось ответить, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле и какая музыка должна звучать во время церемонии. Кроме того, ученикам предложили описать дизайн гроба, в котором они хотели бы быть похоронены.

Учебное учреждение уже принесло извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке.

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От редакции

Вы хотели бы написать сценарий собственных похорон?

Аноним, 21 июня 2020 18:47
НВР:
Своих нет, но есть на примете один человек за рубежом. Даже не один.

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