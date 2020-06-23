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Бизнес разрушил коронавирус: Выживает на 5000 рублей вместо 50 000 в месяц мама-педагог двоих детей Ольга Воронцова из Бердска. Смотрите видео

22:00 23.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Ольга — мать-одиночка. Ей обидно, что многодетным помогает государство, а ей все приходится делать самой. Мечтает, чтобы платили до 18 лет 5000 рублей. Они не голодают. Но не покупают йогурт и сыр. Вместо тортиков едят сушки.

Бизнес разрушил коронавирус: Выживает на 5000 рублей вместо 50 000 в месяц мама педагог двоих детей Ольга Воронцова из Бердска. Смотрите видео
Доходы Ольги Воронцовой сократились до 5000 рублей в месяц
Сюжет: Как выживает бизнес в коронавирус?
Бизнес разрушил коронавирус: Выживает на 5000 рублей вместо 50 000 в месяц мама педагог двоих детей Ольга Воронцова из Бердска. Смотрите видео

Бизнес разрушил коронавирус: Выживает на 5000 рублей вместо 50 000 в месяц мама-педагог двоих детей Ольга Воронцова из Бердска. Смотрите видеоПособие по безработице в 12 130 рублей продлил до сентября Мишустин. В Бердске тожеЕщё 4 новостиСюжет: Профессионалы XXI векаБизнес разрушил коронавирус: Выживает на 5000 рублей вместо 50 000 в месяц мама-педагог двоих детей Ольга Воронцова из Бердска. Смотрите видеоНевесты с голыми коленками в платьях цвета айвори в пандемию коронавируса снимаются в романтических фотосессиях у Влада Лисина из БердскаЕщё 43 новостей

Ольга Воронцова после окончания педучилища, проработав несколько лет воспитателем, решила открыть частный развивающий центр для детей в Бердске. В 2008 году дела шли в гору, открыла несколько центров в Новосибирске.

Идея открыть детский центр появилась у бердчанки после рождения сына. Как мама она желала создать для него условия для развития, в которых можно было бы раскрыть свои способности и таланты. Но столкнулась с проблемой, что таких центров в Бердске нет.

Теперь же появились детские центры «Цветик-семицветик». Вместе с профессиональной командой педагогов составлялась программа занятий, направленная на всестороннее развитие ребенка, интеллекта, эстетического вкуса и познавательной сферы. В работе применялась специальная программа адаптации. Педагоги и психологи создавали условия, чтобы адаптационный период прошел без стрессов, как у ребенка, так и его семьи. Педагоги проводили диагностику развития каждого ребенка. По ее результатам составлялась программа обучения и развития. В центрах бердчанки уделялось большое значение не только интеллектуальному развитию ребенка, но и физическому. В рацион включены все необходимые питательные вещества и элементы, необходимые для роста и развития. За здоровье детей родители могли быть спокойны. В учреждении постоянно находилась медсестра, обучающая детей правилам ухода за собой и навыкам гигиены. Лечебная физкультура и закаливание, сенсорные дорожки и природные камни ― все эти средства использовала горожанка в своем центре.

Сначала снимала коттедж. За 5 лет она 4 млн отдала за аренду и решила построить дом. Сама. Огромный, красивый, в 100 квадратных метров. Там большая придомовая территория, бассейн, качели.

Но коронавирус…

— Я только за отопление такой громадины отдавала 20 тысяч рублей в месяц. Если раньше получала 50 тысяч рублей в месяц, то сейчас доходы сократились до 5000 рублей в месяц. Решилась продать дом и купить две квартиры: одну для себя, другую под центр, — рассказала героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

На вырученные деньги с продажи дома мать-одиночка поднимает двоих сыновей. 17-летний Данила поступил в БЭМК, Илья перешел в 3 класс. Отцы не помогают.

— Конечно, хочется, чтобы рядом был мужчина,- со слезами рассказывает горожанка. — Но не мямля, а сильный. Мне не нужен слабак.
Матери-одиночке обидно, что многодетным помогает государство, а ей все приходится делать самой. Хотя бы платили детское пособие до 18 лет 5000 рублей в месяц. Они не голодают. Но не покупают йогурт и сыр. Вместо тортиков — сушки.
 
Без золотых горшков и красной икры

Сейчас она создает новый центр.

— У нас нет золотых горшков, и мы не мажем красную икру на бутерброды, но детям нравится, а родители видят прогресс в развитии ребенка! Работа с детьми не «легкий» бизнес. И проблем возникает немало. Но, когда вижу горящие глаза детей, когда у них получается классно нарисовать или прочитать слово, это перевешивает любые сложности, — убеждена предприниматель.

Дети растут с пониманием того, что в жизни надо постоянно работать, учиться новому, не сидеть без дела.

— Мой сынишка ходит в начальную школу, я считаю, детей перегружают, особенно 1-2 классы. Школьная программа не интересна, поэтому у детей нет большого желания учиться, — рассуждает.

Педагог из Бердска Ольга Воронцова советует: стараться больше уделять времени своим детям, просто разговаривать с ними, смеяться.

— Дети растут быстро. Период, когда мы так нужны нашим малышам, очень небольшой. Потом начнутся друзья, увлечения. И будете очень жалеть о том, что упустили!
 
Автор видео Елена Белоусова

 

 

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От редакции

Каким должен быть размер детского пособия?

Аноним, 23 июня 2020 16:50
Ну во-первых.Эта женщина не мать одиночка.У детей есть отцы.Но это уже другой вопрос.Не жалко.Таких как она очень много
у моих детей нет отцов, к сожалению....., 23 июня 2020 17:55
у моих детей нет отцов, к сожалению..... а может и наоборот
Аноним, 23 июня 2020 17:01
Вряд ли кто будет сочувствовать проблемам героини данного поста. Предпринимательство - это рисковое дело. Надо это понимать и быть готовым к разорению. Особенно когда нет верного компаньона в виде любящего мужа.
Аноним, 23 июня 2020 17:53
ооочень много женщин предпринимателей без мужей
Аноним, 23 июня 2020 18:19
у меня были мужчины разрушители. Я ооочень рада, что меня не жалеют！ Я горжусь собой и своими детьми！！！
Елена, 23 июня 2020 19:09
Ничего, все наладится.. У вас получилось открыть свое дело, у вас получится его не потерять. Всем сейчас трудно, время такое. Так что удачи вам
Аноним, 23 июня 2020 19:10
Пыль
Виталий, 23 июня 2020 22:59
"Хотя бы платили детское пособие до 18 лет 5000 рублей в месяц."
Ну это уже смешно и дико. Это же Ваши дети. Государство и так не хило помогает родителям на всех этапах. Наглость конечно границ не имеет...

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