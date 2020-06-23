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Адвокат Кристины Асмус рассказал о подробностях развода с Гариком Харламовым 

17:00 23.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov/?hl=ru
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У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях.

Адвокат Кристины Асмус рассказал о подробностях развода с Гариком Харламовым 
Стороны сейчас готовят заявление в суд и подадут его в ближайшие дни, поскольку почти все документы собраны
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Адвокат Кристины Асмус рассказал о подробностях развода с Гариком Харламовым 

Адвокат Кристины Асмус рассказал о подробностях развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводеЕщё 112 новостей

Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад, заявил представляющий интересы артистки адвокат Анатолий Кучерена.
По его словам, стороны сейчас готовят заявление в суд и подадут его в ближайшие дни, поскольку почти все документы собраны.
«Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях», — резюмировал он.
Ранее Харламов и Асмус заявили, что пара приняла решение развестись. Они подчеркнули, что это никак не связано со скандалом вокруг участия Асмус в съемках фильма «Текст». По словам актрисы, это решение созрело примерно год назад.
Источник: РИА Новости
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