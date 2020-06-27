Покончил с собой глава крупной строительной компании «Пионер» Андрей Грудин в Москве

По предварительным данным, 51-летний Андрей Грудин покончил с собой

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.

По предварительным данным, он покончил с собой.



Андрей Грудин родился в 1969 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, выпускник программы EMBA Московской школы управления «Сколково». До 2001 года был руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» — одного из крупнейших поставщиков стройматериалов, оборудования и металлопроката в Северо-Западном регионе.В 2001 году основал группу компаний «Пионер». Помимо Грудина, ей также владеет Леонид Максимов. «Пионер» занимается строительством объектов жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на сайте компании, ее активы составляют 60,6 миллиардов рублей, выручка за прошлый год достигла 40 миллиардов, а чистая прибыль — 7,6 миллиарда рублей.