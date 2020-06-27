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Покончил с собой глава крупной строительной компании «Пионер» Андрей Грудин в Москве

15:40 27.06.2020 Фото: vk.com/gk_pioneer
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Тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.

Покончил с собой глава крупной строительной компании Пионер Андрей Грудин в Москве
По предварительным данным, 51-летний Андрей Грудин покончил с собой
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Покончил с собой глава крупной строительной компании Пионер Андрей Грудин в Москве

Покончил с собой глава крупной строительной компании «Пионер» Андрей Грудин в МосквеВ закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр НадеевЕщё 301 новостей

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.
По предварительным данным, он покончил с собой.

Андрей Грудин родился в 1969 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, выпускник программы EMBA Московской школы управления «Сколково». До 2001 года был руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» — одного из крупнейших поставщиков стройматериалов, оборудования и металлопроката в Северо-Западном регионе.
В 2001 году основал группу компаний «Пионер». Помимо Грудина, ей также владеет Леонид Максимов. «Пионер» занимается строительством объектов жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на сайте компании, ее активы составляют 60,6 миллиардов рублей, выручка за прошлый год достигла 40 миллиардов, а чистая прибыль — 7,6 миллиарда рублей.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 27 июня 2020 15:59
Огромные долги конечно же, которые за всю жизнь не вернёшь, глупо конечно, но, нервная система не выдержала и .... Вспоминаем историю директора нашей швейной фабрики Владимира Степанова.

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