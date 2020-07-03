«Медицина на таком уровне, что всем страшно»: Ждет дома 2 недели результат теста пациентка с подозрением на COVID-19 в Бердске

У бердчанки отказывались брать тест на коронавирус в горбольнице и предлагали пройти его платно в частной клинике. Врач приходит к женщине после обзвона всех горячих линий. В ожидании теста она живет с семьей. Первым заболел ее коллега.

Женщина болеет дома

Вчера, 2 июля. с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» связалась жительница Бердска, пожелавшая остаться инкогнито. Как рассказала 30-летняя Ольга (имя и возраст героини изменены — прим. ред. ), у нее все характерные признаки заболевания COVID-19.

«Как заразилась»

— В силу моей трудовой деятельности мне пришлось контактировать и общаться с коллегой, обсуждая важные дела компании. На тот момент, я не знала, что он заражен коронавирусом, так как его диагноз не был подтвержден. Оба старались быть в масках, но не всегда это получалось, — рассказала Ольга.



«Первые признаки заболевания»

— 23 июня мне было выдано постановление санитарного врача. Первые признаки болезни появились уже на следующий день после встречи с зараженным COVID-19. В настоящий момент я на больничном. Постоянно держится высокая температура, присутствует ощущение слабости, а также тяжести в грудной клетке, — отметила женщина.

«Вызов врача на дом»

— Несмотря на то, что у меня есть постановление санитарного врача, и я общалась на работе с коллегой, у которого положительный тест на коронавирус, я должна находиться под наблюдением медиков, но мне никто не звонил и самочувствием никто не интересовался. 25 июня в 8:00 я самостоятельно вызвала врача на дом, объяснив произошедшую со мной ситуацию. Ждала несколько часов и снова позвонила в больницу. Задержку врача мне объяснили тем, что у медиков очень большая нагрузка в этот период и попросили подождать ещё. Спустя некоторое время моё терпение лопнуло я начала обзванивать все горячие линии. Дозвонилась в приемную главного врача Бердской ЦГБ и только после этого ко мне наконец-то пришёл врач. Хочется отметить, что у нас в Бердске медицина находится на таком уровне, что всем страшно. Даже во время начала пандемии мои опасения были в меньшей степени, чем сейчас. А если начнутся осложнения? Я понимаю, что все наши врачи сейчас загружены, но это же как-то нужно исправлять и доводить до вышестоящих, — прокомментировала жительница Бердска.

«Тест на коронавирус»

— Врач, который приехал на вызов, долгое время убеждал меня пройти тест на коронавирус платно, так как результатов обычного тест придется ждать 2 недели. Позвонив в одну из частных клиник города, я узнала, что тест могут пройти те люди, которые не имеют признаков ОРВИ, а у меня они есть. Также выяснилось, что у нас в платных медицинских учреждениях берут тест только на антитела, но это относится к тем, кто уже переболел COVID-19. Тем не менее мне удалось уговорить врача взять у меня анализ на определение коронавируса. Почему они не хотели брать у меня изначально мазок я не знаю, но предполагаю, что возможно, потому что, они не хотят портить уже существующую статистику, — рассказала наша читательница.

«Семья»

— Я никого не обвиняю в том, что я заразилась. На данный момент я нахожусь на вынужденной самоизоляции дома. Живу с семьей. Все вместе мы пытаемся соблюдать масочный режим. Пока у родных никаких признаков заболевания коронавирусом — нет, — сообщила Ольга.

«В ожидании результатов теста»

— Желательно, чтобы я сейчас знала результат теста и начала предпринимать какое-либо решение вовремя. Звонила по горячей линии, пыталась разобраться почему приходится так долго ждать результатов. Мне сказали, что действительно над ним будут работать 2 недели. За своим состоянием и здоровьем слежу сама. Никаких приложений наподобие «112» медики мне не предложили. Единственное, что врач оставил мне свой номер телефона, чтобы в случае чего, я могла с ним связаться. Я изначально с трудом добилась того, чтобы этот тест у меня вообще взяли анализ, при том, что у меня имеется соответствующее постановление, на основание которого мне должны этот тест сделать. И сейчас я должна ждать результат так долго? Сомневаюсь, что если у меня будет положительный тест, то меня госпитализируют. Я также буду сидеть на карантине дома. В случае определения отрицательного теста, предполагаю, что мне также продлят режим самоизоляции. Но я уже без всяких тестов могу определить, что у меня коронавирус. Я в этом уверена, — изъяснила женщина с подозрением на COVID-19.

Напомним, что подобных историй в Бердске достаточно. Врачи в Бердской ЦГБ работают на износ. Пациенты, которые находятся в пульмонологическом отделении страдают от некачественного обслуживания, что уже говорить о вызовах врачей на дом.

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