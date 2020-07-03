Не скрывают данные о зараженных COVID-19 в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав Новосибирской области

Минздрав оперативно ответил на запрос. «Все хорошо» — пишет он.

Сегодня, 2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос с 48 вопросами в Минздрав России, Минздрав Новосибирской области и Владимиру Путину. Минздрав Новосибирской области оперативно сегодня же ответил на часть вопросов в Инстаграме.

— Добрый день! Лечение пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 осуществляется в отделении пульмонологии Бердской ЦГБ. Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса ГБУЗ НСО «БЦГБ» по адресу: ул. Попова, 10/2. Больница работает с соблюдением всех санитарных правил и нормативов. Обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», дефицита средств индивидуальной защиты нет. Информация о том, что в Бердской ЦГБ скрывают данные о количестве зараженных, не соответствует действительности. В Бердской ЦГБ есть необходимый запас лекарственных препаратов, который регулярно пополняется. Выплаты персоналу, который работает с COVID-19 осуществляются в соответствии с постановлением правительства РФ №415 и №484. С уважением, Минздрав Новосибирской области.