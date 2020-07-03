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Не скрывают данные о зараженных COVID-19 в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав Новосибирской области

15:56 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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«Дефицита средств индивидуальной защиты нет» — отвечает официальный аккаунт министерства здравоохранения региона. При этом заявляется, что есть необходимый запас лекарственных препаратов, который регулярно пополняется.

Не скрывают данные о зараженных COVID 19 в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав Новосибирской области
Минздрав оперативно ответил на запрос. «Все хорошо» — пишет он.
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Не скрывают данные о зараженных COVID 19 в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав Новосибирской области

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Сегодня, 2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос с 48 вопросами в Минздрав России, Минздрав Новосибирской области и Владимиру Путину.  Минздрав Новосибирской области оперативно сегодня же ответил на часть вопросов в Инстаграме.

— Добрый день! Лечение пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 осуществляется в отделении пульмонологии Бердской ЦГБ. Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса ГБУЗ НСО «БЦГБ» по адресу: ул. Попова, 10/2. Больница работает с соблюдением всех санитарных правил и нормативов. Обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников ГБУЗ НСО «БЦГБ» осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», дефицита средств индивидуальной защиты нет. Информация о том, что в Бердской ЦГБ скрывают данные о количестве зараженных, не соответствует действительности. В Бердской ЦГБ есть необходимый запас лекарственных препаратов, который регулярно пополняется. Выплаты персоналу, который работает с COVID-19 осуществляются в соответствии с постановлением правительства РФ №415 и №484. С уважением, Минздрав Новосибирской области.

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От редакции

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Аноним, 03 июля 2020 09:53
НВР:
НЕТ!!!
Аноним, 03 июля 2020 09:59
Другого ответа и не ждём! Стесняюсь спросить,все эти запасы,если они действительно есть,где находятся,если люди не получают ничего-ни тестов,ни лекарств,ни обследований!
Евгений, 03 июля 2020 10:02
НВР:
По бумагам (в Минздраве НСО другого варианта нет) все нормально. Слова медсестры и пациента субъективны. Необходимо инициировать проверку со стороны прокуратуры.
Житель Бердска, 03 июля 2020 11:04
Мед сестру в прокуратуру пусть обьясняет.
аноним, 03 июля 2020 10:03
Чего и следовало ожидать.
Аноним, 03 июля 2020 10:04
Все врут, только чиновникам можно верить! Твари!
Аноним, 03 июля 2020 10:06
НВР:Не верю!!!
Житель Бердска, 03 июля 2020 10:46
А мы верим, что это собранная статья из пальца ни кто не скрывает про больных, нашли миллионный город все на перечет все друг друга знают хватит копаться в белье , пишите о другом не поднимайте себе этим рейтинг с подтягиваниям людей Будем соблюдать гигиену и никто болеть не будет .а мед сестра зря это сделала. Вот и пусть займеться прокуратура и она обьсняет все и вся всему Бердску .
Аноним, 03 июля 2020 11:04
Жителю Бердск: это не единственная статья, да и сколько фактов ещё слышим и видим от людей,которые в подобные статьи не попали?
Аноним, 03 июля 2020 10:16
какая красивая отписка.А приехать и проверить слабо ?
Анна, 03 июля 2020 10:19
Вот она ПУсистема, мясорубка, двойные стандарты. Сейчас ещё проверки начнутся и окажется что мед.персонал сам нарушал инструктаж по использованию СИЗ. А ещё окажется, как всегда впрочем , что план не выполняется и ни о каких доплата речи нет. Как быстро Министерство ответ дало, не странно ли... Один только видеться выход из данной ситуации, это коллективное заявление об увольнении мед. персонала. Тогда может и выйдет новость на центральные каналы.
Гость, 03 июля 2020 10:49
Уволиться всегда можно, а кто кредиты платит будет и кормить деток на что, в Бердске что много вакансий или предлагаете ездить в Новосибирск ,
Аноним, 03 июля 2020 10:59
Кредиты кредитами, а то, что медсестры свое здоровье подрывает и своих близких опасности подвергают-это не в счёт? Пример-медсестра из Искитима, ребёнок сиротой остался, кто ей мать заменит?
гость, 03 июля 2020 11:21
Не драматизируйте клятву гипократа ни кто не отменял умирают с побочными хроническими практически всегда болячками нужно беречься и мед сестра которая писала у ней нет ковида, бучу на ровном месте поднила прокуратура разбереться.
Аноним, 03 июля 2020 11:49
С какими побочными заболеваниями умерла знакомая в 34 года в Новосибирске. Не было ни хронических заболеваний,на больничных не была,т к не болела!
Анна, 03 июля 2020 12:04
Советую прочитать сначала клятву Гиппократа, прежде чем кидаться такими фразами. Существует клятва Врача, да что я вам объясняю, самообразовывайтесь сами.
Житель Бердска, 03 июля 2020 11:39
Ответ Анониму с ума сойти можно от ваших комментарий можно подумать Бердске всегда медицина была на вышем уровне, а сейчас развалилась не смешите мои тапки грязь сплошная грязь была, и работать стали заставлять не нравиться, нет господа надо работать коль пришли в медицину. расслабились за десятки лет, а тут хоп и нужно работать не нравиться, и давай статейки будем писать, успокойтесь. не когда не позно вернуться в хаус который вам очень нравился при бывшим гл.враче работать не надо и квалификацию поэтому потеряли возьми эту мед сестру на аттестацию не пройдет,Защитники.
Аноним, 03 июля 2020 11:46
Вам про элементарное говорят: нет защиты,тестов,лекарств! Причём здесь аттестация?
Анна, 03 июля 2020 11:59
Знаки препинания.. Неее, не слышали...Вам ли рассуждать об образованности мед. работников. Предлагаю в "смеющихся" тапках день побыть на месте той медсестры.
Анна, 03 июля 2020 12:16
И ещё, при такой ненависти к мед. работникам, представляю как могут"опускаться" руки у персонала при встрече с вами. Может поэтому иногда и видим зеркальное отражение в наш адрес,"благодаря"вам. Но хороших людей больше).
Аноним, 03 июля 2020 12:56
С четвертого этажа перевели на второй этаж. Второй день обхода нет, кислород не измеряют...хотя на четвертом обход был ежедневный
Житель Бердска, 03 июля 2020 16:11
Да уж верните Краморова вы же этого добиваетесь и персонал тоже вот тогда и передохним всем Бердском. Нацпроект завалил и дальше пусть разваливает зато не общался со Сми, и жили все не работали все отделения без ремонтов лет так десяток. Всех все устраивало.

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