Выплатят ли по 10 тыс. рублей от Путина на всех детей до 18 лет? Президент боится наделать ошибок

Как пояснили специалисты, дети после 16 лет могут позаботиться о себе самостоятельно, начав трудиться и получать зарплату. Но не все родители согласны с подобным аргументом.

Выплата на детей до 18 лет по 10 тысяч рублей не исключается на законодательном уровне, сообщил Путин

После сообщения о том, что правительство еще раз начислит по 10 тысяч рублей россиянам в возрасте до 16 лет, все больше родителей пытаются узнать, будет ли организована выплата на детей до 18 лет. Чтобы окончательно разобраться в столь запутанной теме, вопрос о возможном пособии был задан лично Владимиру Путину во время его недавней видеоконференции.

Практика выплат во время карантина

После того как правительство позаботилось о многих представителях населения РФ, люди стали недоумевать, почему стороной обошли подрастающее поколение, вписывающееся в диапазон 16-18 лет. Президент уже утверждал несколько видов пособий подобного типа:

по 5 тыс. в течение 3-х месяцев родителям малышей до 3 лет;

по 10 тыс. единоразовой помощи на детей от 3 до 16 лет.

Не говоря уже о том, что в связи с экстраординарными обстоятельствами пришлось начать выплаты малообеспеченным семьям немного раньше, предлагая подходящим под стандарты россиянам подавать анкеты дистанционно через Интернет. Поэтому, в представлении родителей детей постарше, было бы справедливо выделить помощь единоразового типа и на них тоже.

В некоторых регионах к просьбам местных жителей по этому направлению прислушались. Областные администрации внедрили программы финансовой поддержки для такой возрастной категории, но подобная практика не является повсеместной, оставаясь, скорее исключением. Поэтому общественники обратились за помощью напрямую к Владимиру Путину, спросив, стоит ли надеяться на этот вид пособия в ближайшем будущем.

После того как вопрос стал прорабатываться, оказалось, что пока правительство не спешит с таким видом денежной помощи даже на единоразовом основании. Как пояснили специалисты, дети после 16 лет могут позаботиться о себе самостоятельно, начав трудиться и получать зарплату. Но не все родители согласны с подобным аргументом.

Во время растянувшегося карантина и из-за особенностей экономических последствий самоизоляции россияне стали массово терять работу.

Официальный уровень безработицы в стране стал стремительно набирать обороты, что отражает современные общественные тенденции. При таких обстоятельствах довольно сложно найти хорошее рабочее место с официальным трудоустройством даже человеку, который обладает должной квалификацией и опытом в узкой профессиональной сфере. Что уж говорить о том, кто из-за особенностей возраста просто не имел возможности собрать приличный багаж знаний, навыков.

Во время видеоконференции Владимира Путина прямо спросили, ожидаются ли какие-то сдвиги по этой части. Президент отметил, что снижение возраста для самозанятых с 18 лет до 16 лет – это шаг навстречу всем тем, кто настоятельно просил пойти на такие уступки. Правительство планировало сделать хорошее дело, а уж никак не пытаться навязать необходимость в обязательном порядке выходить на работу молодому поколению.

По поводу четких планов членов правительства о внедрении практики единовременных пособий для россиян в возрасте от 16 до 18 лет, главе государства было пока нечего сказать. Он пообещал, что над вопросом поработают, чтобы не наделать впопыхах каких-то ошибок, передает 1rre.ru.

Повторные выплаты в сумме 10 тыс. рублей

Помимо разговоров вокруг темы увеличения возрастного порога для получения детских коронавирусных пособий, стало известно и о том, что семьям с детьми от рождения до 16 лет выплатят еще одно начисление. Причем для оформления такого пособия не придется подавать заявку повторно или доказывать свой уровень нуждаемости. Расчет будет производиться на основании тех сведений, которые граждане представляли ранее.

Единственная сложность может возникнуть с теми, кто получил отказ, подавал заявку в первый раз.

По словам специалистов, обычно причина отказа кроется в невнимательности при заполнении. Чтобы разобраться с первопричиной произведенного отказа, нужно обратиться за консультационной помощью на официальный сайт Пенсионного фонда. Там имеется чат-бот, через который и можно уточнить интересующие подробности.