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Месяцами ждут результата теста на коронавирус и справку «здоров» пациенты в Бердске

15:12 07.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Не выдают справки выздоровевшим и лечившимся дома с подозрение на COVID-19. Результаты тестов только узнают только на словах. А работодателям нужен официальный документ.

Месяцами ждут результата теста на коронавирус и справку здоров пациенты в Бердске
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Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Месяцами ждут результата теста на коронавирус и справку здоров пациенты в Бердске

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Сергей заболел еще 3 июня. До 22 июня он ждал, пока у него возьмут анализы. Теперь, дождавшись, наконец, результатов анализов, которые пришли 3 июля (спустя месяц после обращения!), он не может получить справку о том, что здоров. Сегодня, 6 июля, Сергей рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о сложностях после отрицательного анализа на COVID-19.

— В пятницу (3 июля – прим. ред.) вечером мне звонят, представляются, Дескать, я у вас анализы брала, они вчера были уже готовы. Результат отрицательный. Я спрашиваю: мне где справку получить, что у меня просто пневмония, а не коронавирус был, и что сейчас я здоров. «Понимаете, — отвечают мне, — там анализы в общем списке, и плохие, и хорошие». Я их прошу мой анализ как-то выделить как хороший, чтобы мне выписку, справку дали, а как иначе, на словах просто? «Ой-ой-ой, к доктору обращайтесь, доктор вам все выдаст, сейчас я доктору позвоню, спрошу, почему он не информировал, что анализы уже вчера были готовы» — только в ответ. Я спрашиваю, был ли у меня COVID-19, она говорит: «Вам все доктор расскажет», вижу, она не хочет говорить. Спрашиваю: а что у меня с самоизоляцией? У меня ж подписка была о невыходе из дома. «Все, — отвечают, — с изоляции сняли». Я говорю: а где официальная бумага? Я сейчас выйду из дома, а меня оштрафуют, по геолокации отследят. Пообещали позвонить позже, написать – но нет.

В этот же день Сергей обратился к доктору, который ответил, что ему никто не звонил и о результатах анализов не предупреждал.

— Давайте я в понедельник узнаю, спрошу у заведующей больницей. Никто вам никакой бумаги, никакой справки не даст о том, что вы коронавирусом переболели, это все слова. Справку я вам могу выписать обычную, что вы болели, переболели, и дальше мы будем решать, как сами вы потихоньку лечитесь, — ответил доктор.

— У меня такое ощущение, что когда анализы брали — то только для проформы, выехали и выбросили, — рассказывает Сергей. – Отношение такое, халатное. Моя знакомая была в ЦИК, их заставляли сдавать анализы перед выборами. Она мне в четверг, уже после выборов звонит, чувствует себя хорошо, великолепно, смеется. Говорит: «Ты не поверишь, у меня положительный анализ на COVID-19». Ей сказали, будьте дома на больничном, и все – а ведь она со столькими людьми контактировала!

Ответа заведующей ждут в больнице до сих пор – сколько не пытался Сергей получить справку или хотя бы обещание, что ее выдадут, ему это не удалось. Это также становится проблемой для многих работодателей: наличие справки – гарантия безопасности для них и других сотрудников.

Другая жительница Бердска, Евгения (имя изменено), уже месяц не может выйти на работу – не пускает работодатель, требуя справки о здоровье и отрицательном тесте на коронавирус. 9 июня бердчанка вызвала на дом врача, жалуясь на симптомы ОРВИ. Пришедший доктор составил протокол о подозрении на коронавирус, запретил выходить из дома. На следующий день, 10 июня, взяли мазок на коронавирус, а результатов его, как и справки – нет до сих пор.

— Начала звонить заведующей участковыми терапевтами взрослой поликлиники №1: единственное, что она сказала, что в списках COVID-положительных меня нет, — рассказала Евгения «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля. – Но заведующая сказала, что список отрицательных результатов и список всех тестировавшихся на коронавирус в больницы не приходит, а значит стопроцентной гарантии, что я не больна, нет.

6 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» постаралась получить комментарий со стороны руководства БЦГБ: трубку не взяла ни главный врач Алла Дробинская, ни начмед Марат Зарипов. Редакция отправила официальный запрос в горбольницу, чтобы узнать, как переболевшим коронавирусом и людям с подозрением на него получить справку о том, что они здоровы.

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От редакции

Сталкивались с таким?

Аноним, 07 июля 2020 07:42
А они уже и трубки телефона не берут. ЗАРАБОТАЛИСЬ БЕДНЫЕ ХОЗЯЕВА МЕДИЦИНЫ Бердска. Тогда предлагаю взять камеру и явиться к ним в кабинеты. И СПРАШИВАТЬ
Аноним, 07 июля 2020 09:21
Понравилось про смеющиеся тётку из ЦИК с короновирусом. Так смешно
Аноним, 07 июля 2020 12:33
Спасибо редакции за вклад, который она делает для жителей города Бердска!
Dreamwork, 07 июля 2020 15:54
Поддерживаю предыдущего оратора. Огромное спасибо редакции за то, что хотя бы пытаются что-то изменить в бердской медицине. Но этого бегемота из болота вытащить сложно... Особенно, если сам бегемот прекрасно себя чувствует в этой грязи.

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