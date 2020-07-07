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Цифры врут: Статистике по COVID-19 не доверяет 50% врачей России

18:50 07.07.2020 Фото: pexels.com
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Почти половина опрошенных считает публикуемые цифры о количестве зараженных и умерших от коронавируса заниженными, выяснили социологи.

Цифры врут: Статистике по COVID 19 не доверяет 50% врачей России
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Цифры врут: Статистике по COVID 19 не доверяет 50% врачей России

Цифры врут: Статистике по COVID-19 не доверяет 50% врачей РоссииМесяцами ждут результата теста на коронавирус и справку «здоров» пациенты в БердскеЕщё 1696 новостей

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Это следует из опроса, проведенного социологами из ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent, организуемого одной из самых известных в мире исследовательских организаций – ESOMAR. Всего было опрошено 502 врача (выборка проводилась из числа медработников компании Top of Mind), у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% работают в так называемой «красной зоне», где лечат больных.

В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными. В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно 23 и 21% опрошенных. Врачи также оценили действия государства по борьбе с инфекцией. Самое распространенное мнение – что-то делается, но недостаточно: чаще всего (по 64%) так говорят о выявлении заболевших и оснащении медучреждений. Выше всего оцениваются оказание помощи заболевшим и подготовка медработников – по 29% респондентов считают, что здесь сделано все необходимое. При этом 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.

В Минздраве на просьбу «Ведомостей» прокомментировать эти данные ответили, что «с результатами опроса не знакомы».

В вопросе о доверии информации о коронавирусе общество разделилось пополам, говорит социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. Хотя в число недоверяющих входят и те, кто считает, что статистика завышается, отмечает он: «У врачей же более экспертная информация, и большая часть говорит о занижении статистики, при этом больше это недоверие у тех, кто работал с пациентами, зараженными COVID-19». Недоверие пронизывает всю систему здравоохранения, считает социолог «Левада-центра» Ольга Караева: «Менее половины россиян доверяют медикам. Аналогичная ситуация и внутри медицинского сообщества: врачи вынуждены перепроверять диагнозы, поставленные коллегами».

У врачей есть большее понимание того, что происходит в действительности, и те, кто работает в «красной зоне», более категоричны, замечает она: «Также у них есть понимание, как появляется отчетность». В ответах сказывается личный опыт врачей и это скорее субъективные оценки, добавляет аналитик ФОМа Ирина Осипова: «Мало кто имеет информацию о том, что происходит за пределами его медучреждения. Врачи делают выводы на основе того, с чем сами сталкиваются, – а это увеличение нагрузки, перевод врачей в «красную зону», – и это плохо соотносится со снижением статистики. Если это не сопровождается личным опытом, то возникает недоверие».

Кроме того, в России считают не так, как в Европе, – если человек с диабетом умирает от коронавируса, указывают, что он умер от диабета, напоминает социолог: «Возможно, это тоже влияет. Но открытые вопросы мы не задавали, поэтому аргументацию самих врачей получить не можем».

Признание смерти – сложный многоступенчатый процесс, диагноз «смерть от коронавируса» ставится через 3–4 недели по данным патолого-анатомического заключения, а не по данным симптомов и истории болезни, поясняет депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный: «Лечащие врачи сталкиваются с разрывом: они видят высокую смертность в тех же ковидных стационарах и данные по тем диагнозам, которые получаются после заключений Роспотребнадзора и патолого-анатомических заключений, попадающих в статистику».

К тому же до последнего времени медработники сталкивались с колоссальными перегрузками, добавляет депутат: «У нас в Ульяновской области, например, каждый пятый заболевший – работник медучреждения, поэтому сложилась ситуация колоссальных нагрузок на медиков, причем даже больше на средний медперсонал, чем на врачей».

Данные соответствуют мировым тенденциям – врачи по всему миру не доверяют медицинской статистике, они считают, что получение медпомощи сейчас затруднено в целом, говорит политолог Глеб Кузнецов: «Во многих странах были протесты врачей – например, в Германии протестовали из-за отсутствия средств защиты, в Португалии медики требовали разрешить оказывать обычную медпомощь».

Любой практикующий врач имеет опыт манипулирования статистикой, отмечает эксперт: «Это относится как к диагнозу «грипп» не по показаниям, а только после того, как администраторы объявят эпидемию, так и к более сложным и проблемным вещам вроде установления причины смерти. Начиная с первого курса любого медвуза студентов учат, что «история болезни пишется для прокурора». В полной мере это относится и к любым медицинским документам, включая статистику. Меня удивляет не то, сколько врачей не доверяет официальной статистике, а 23%, которые ей доверяют».

В целом доверие к официальной информации невысокое и так было всегда, резюмирует Кузнецов: «Проблема официальных данных в том, что они друг другу зачастую противоречат – ведомства ведут свою статистику, механическое суммирование данных разных регионов или муниципалитетов не дает общую сумму. И это происходит как в России, так и во всем мире».

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От редакции

Вы верите официальной статистике?

Covid-19, 07 июля 2020 19:09
"Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу".
"Менее половины россиян доверяют медикам..."

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