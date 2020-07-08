Написал отказ от ИВЛ уставший бороться с COVID-19 тяжелый пациент в больнице Красноярска

Он написал на листке бумаги пять букв. Конечно, врачи продолжают бороться за его жизнь. Завотделением инфекционного госпиталя рассказала, как медики и пациенты боятся коронавируса.

«5 букв говорили обо всем»: красноярский доктор рассказала о пациенте, который просил отключить его от ИВЛ

Заведующая инфекционным госпиталем Красноярской краевой больницы Светлана Крыжановская поделилась историей о тяжелом пациенте, который устал бороться с коронавирусом. Больной хотел, чтобы его отключили от аппарата ИВЛ.

Историю опубликовали в Instagram медучреждения:

«Почему люди уходят?

Уходят, оставив здесь всё. Неужели им это не нужно? Не интересно? Ведь это не так.

Ведь самое большое желание – это желание жить! Жить, творить, делать.

Работая врачами в обычной, «доковидной» жизни, мы все сталкиваемся со смертью, но это не может стать обычным. К этому не привыкнуть. Здесь, в «красной зоне», это происходит чаще, здесь борьба идет 24/7. Страшный враг, по имени COVID-19, очень жесток. Ему все равно: мужчина это или женщина, пожилой или полный сил молодой человек. Он просто забирает. Забирает, несмотря на все усилия, которые прикладывают врачи.

А пациенты боятся. Они понимают всю опасность происходящего. Особенно те, кто уже в реанимации. В их глазах животный страх. Страх и усталость.

Один случай сильно запал мне в память. Очень тяжелый больной, подключенный к аппарату ИВЛ просто устал бороться вместе с нами за свою жизнь. Осматривая его в реанимации, я, как всегда, говорила ободряющие слова, хвалила за старания. Он смотрел на меня опустошенным взглядом. Знаком показал, что хочет что-то сказать. Я принесла ему карандаш и планшет с бумагой. «Отказ». 5 букв, которые говорили обо всем. Он сломался, он больше не хочет.

«Конечно, я ни за что не отключу вас от аппарата. Вы будете дышать. Вы скоро будете дышать сами. Вы будете жить. Я вам не разрешаю по-другому». Он отрицательно качал головой.

Спустя несколько дней у него стала намечаться слабо-положительная динамика.

Мне так хочется не обмануть его. Чтобы мое обещание было выполнено — нами, им, а может быть кем-то свыше.

Заведующая отделением Базового инфекционного госпиталя ККБ».