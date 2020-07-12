Вспышка COVID-19 на Алтае: за сутки выявили 232 новых случая. В каких районах Алтайского края опасно?

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5821 человек, в том числе 572 детей. За сутки скончалось 2 человека с коронавирусом. Всего умерло 122 пациента.

232 новых случая COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 232 инфицированных, выздоровели 32 человека, зарегистрировано 2 смертельных случая от коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июля сообщили в краевом оперативном штабе.

Всего в крае 5821 инфицированный, выписаны по выздоровлении 3823, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, – 1876 человек.

На 12 июля в Алтайском крае зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 134, Бийск – 2, Баевский район – 1, Бийский район – 1, Волчихинский район – 1, Заринский район – 2, Змеиногорский район – 1, ЗАТО Сибирский – 2, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 2, Ключевский район – 1, Крутихинский район – 4, Кулундинский район – 3, Локтевский район – 2, Михайловский район – 5, Новоалтайск – 7, Павловский район – 3, Панкрушихинский район – 1, Первомайский район – 6, Поспелихинский район – 2, Ребрихинский район – 1, Рубцовск – 23, Рубцовский район – 3, Смоленский район – 1, Славгород – 2, Тальменский район – 10, Троицкий район – 3, Топчихинский район – 3, Целинный район – 1, Яровое – 2.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5821 человек, в том числе 572 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, 3110 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 895 – у больных внебольничной пневмонией, 1906 – у заболевших ОРВИ, в 3020 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов на сегодня 97, из них находятся на аппарате ИВЛ 25. Всего выздоровели 3823 человека (3447 взрослых; 376 детей). За прошедшие сутки выздоровели 32 человека.

За сутки скончалось 2 человека – случаи отнесены к иным причинам смерти. Всего на сегодняшний день скончалось 122 человека, в том числе 52 случая – от COVID-19, 67 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Из общего числа заболевших – жители городов и районов края: Барнаула – 2878, Алейск – 35, Алейский район – 11, Алтайский район – 7, Бийск – 405, Баевский район – 5, Бийский район – 28, Благовещенский район – 51, Бурлинский район – 26, Быстроистокский район – 8, Белокуриха – 10, Волчихинский район – 16, Горняк – 16, Егорьевский район – 16, Залесовский район – 17, Заринск – 40, Заринский район – 13, Завьяловский район – 13, Змеиногорский район – 260, Зональный район – 28, ЗАТО Сибирский – 15, Калманский район – 32, Камень-на-Оби – 54, Каменский район – 16, Ключевский район – 11, Косихинский район – 14, Красногорский район – 9, Краснощековский район – 2, Крутихинский район – 19, Кулундинский район – 82, Курьинский район – 41, Кытмановский район – 6, Локтевский район – 21, Мамонтовский район – 12, Михайловский район – 141, Новоалтайск – 208, Новичихинский район – 8, Немецкий национальный район – 18, Павловский район – 88, Панкрушихинский район – 11, Первомайский район – 102, Петропавловский район – 5, Поспелихинский район – 33, Ребрихинский район – 95, Родинский район – 9, Романовский район – 1, Рубцовск – 310, Рубцовский район – 48, Смоленский район – 35, Советский район – 28, Солонешенский район – 8, Славгород – 82, Суетский район – 1, Тальменский район – 186, Троицкий район – 13, Топчихинский район – 25, Третьяковский район – 9, Тюменцевский район – 33, Табунский район – 7, Тогульский район – 5, Угловский район – 3, Усть-Калманский район – 8, Усть-Пристанский район – 9, Хабарский район – 16, Целинный район – 21, Шипуновский район – 13, Шелаболихинский район – 2, Чарышский район – 7, Яровое – 16.

На 12 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2398 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 33 873 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 236 515 человек.