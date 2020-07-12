По подозрению на COVID-19 наблюдают 790 жителей Новосибирской области. Они ждут результата теста

С установленным диагнозом «коронавирус» и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска лежит 2103 взрослых пациента. В районных больницах — 732. Госпитализировано 58 детей.

Еще 121 человек заразился коронавирусом за сутки на 12 июля в Новосибирской области. Всего 7274 случая

По данным оперативного штаба, на утро 12 июля в регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. Это своеобразный рекорд за последнее время для региона. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 103.

В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 247 388 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 790 жителей региона, 28 020 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в городе зарегистрирован еще один случай коронавирусной инфекции. Таким образом всего в Бердске заражены 132 человека. 177 наблюдаются с подозрением на коронавирус.