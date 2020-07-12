Растет число зараженных COVID-19 в России: за сутки +6615 на 12 июля, всего 727 162 больных

22,5% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. 3615 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Количество выздоровевших в стране достигло 501 061.

В России за сутки зафиксировано 6615 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6615 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в стране выявили 727 162 случая заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Больше всего новых инфицированных в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293 и Свердловской области — 286. Наименьшее количество новых случаев зафиксировано в Севастополе — четыре. Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом остаётся Чукотка.

В 22,5 процента случаев (1491) заболевание проходит бессимптомно. Общее число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки до 727 162 (+0,9).

Еще 3615 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Количество выздоровевших достигло 501 061.

За сутки от осложнений скончались 130 человек. За время эпидемии умерли 11 335 человек.

Накануне в России было подтверждено 6611 случаев коронавируса.