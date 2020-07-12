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Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель

16:30 12.07.2020 Фото: Википедии
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Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку на Северном Урале, скончался. Ушел из жизни главный свидетель. Но Генпрокуратура разгадала тайну гибели группы Дятлова.

Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель
Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель

Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетельВ справке о смерти COVID-19: умерло 130 пациентов в России за сутки на 12 июля. Всего жертв коронавируса 11 335Ещё 318 новостей

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет, сообщил РИА Новости руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», — сказал собеседник агентства, отметив, что именно Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших.

По словам Кунцевича, все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, сохранились в фонде. «Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем», — подчеркнул он.

Проверка для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова была организована Генпрокуратурой спустя 60 лет после трагедии из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут экспертизы на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

В субботу, 11 июля, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт. По его словам, в ходе проверки всего было рассмотрено 75 версий произошедшего.

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Тайна гибели группы Дятлова разгадана?

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