Умер в 84 года первый нашедший погибших из группы Дятлова свидетель

Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку на Северном Урале, скончался. Ушел из жизни главный свидетель. Но Генпрокуратура разгадала тайну гибели группы Дятлова.

Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова

Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет, сообщил РИА Новости руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям», — сказал собеседник агентства, отметив, что именно Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших.

По словам Кунцевича, все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, сохранились в фонде. «Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем», — подчеркнул он.

Проверка для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова была организована Генпрокуратурой спустя 60 лет после трагедии из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут экспертизы на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

В субботу, 11 июля, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт. По его словам, в ходе проверки всего было рассмотрено 75 версий произошедшего.