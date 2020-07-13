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Ежемесячная выплата в 6018 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет: ответы на часто задаваемые вопросы

16:54 13.07.2020 Фото: www.pexels.com
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Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня.

Ежемесячная выплата в 6018 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет: ответы на часто задаваемые вопросы
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области (за второй квартал 2019 года — 11 738,00 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Ежемесячная выплата в 6018 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет: ответы на часто задаваемые вопросы

Ежемесячная выплата в 6018 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет: ответы на часто задаваемые вопросыВы не получили 10 тыс. рублей от Путина на ребенка до 16 лет? Отправила узнавать причины на горячую линию КусоваЕщё 205 новостей

1. Какими документами регламентируется выплата?
На территории Новосибирской области в соответствии с Законом № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» и постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п «О порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее – Постановление).
2. Кому положена выплата, её размер?
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области (за второй квартал 2019 года — 11 738,00 рублей).
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 6 018,5 рублей.
3. С какого периода предоставляется выплата и сколько месяцев выплачивается?
Ежемесячная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения 8 лет. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
Например: ребенок родился 1 сентября 2019 года, за назначением выплаты родители обратились 1 июня 2020 года, в таком случае выплата будет назначена с 1 января 2020 года и в июле семья получит пособие за 6 месяцев – с января по июнь (включительно) и далее будет получать выплату ежемесячно до 1 июня 2021 года.
По истечении 12 месяцев родителям нужно будет снова подать заявление для получения выплаты в следующем периоде, и так до достижения ребенком 8 лет.
Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году — за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
4. Кто принимает решение о назначении выплаты? Сроки принятия решения.
Согласно пункту 24 Постановления решение о назначении или отказе ежемесячной выплаты принимается центром социальной поддержки населения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.
Центр социальной поддержки населения проверяет достоверность представленных в заявлении сведений о доходах семьи. В этих целях центр социальной поддержки населения, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты, запрашивает необходимые сведения от органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении выплаты приостанавливается в случае непоступления запрашиваемых сведений в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты выносится не позднее 20 рабочих дней со дня   регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.
5. Когда выплата перечисляется заявителям?
Согласно пункту 28 Постановления ежемесячная выплата перечисляется центром социальной поддержки населения через кредитную организацию или через организацию почтовой связи, указанную в заявлении о назначении выплаты, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной выплаты. Далее ежемесячно.
6. Нужно ли родителю, подавшему заявление, иметь ту же прописку, что и ребенку?
Да. Ежемесячная выплата назначается и осуществляется одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему совместно с ребенком на территории Новосибирской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации.
Подтверждением совместного проживания является прописка родителя и ребенка по одному адресу.
7. Кому назначается выплата в беззаявительном порядке?
Ежемесячная выплата назначается в беззаявительном порядке гражданам, которым по состоянию на 01.05.2020 выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».
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