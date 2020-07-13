Смертности от коронавируса противопоставила Россия общенациональное единение, заявил Путин

Президент признал, что противостояние коронавирусу проходило «не без проблем, не без определенных сбоев». Однако, президент уверен, что РФ «достойно ответила на вызов эпидемии».

Путин отметил, что «в России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус

Президент России Владимир Путин констатировал, что в РФ летальность от коронавируса в несколько раз ниже, чем в других странах, передает сайт Кремля.

«По одному из основных показателей эффективности нашей работы — по летальности — ситуация выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля.

Путин отметил, что «в России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус, на 11 июля текущего года развернуто более 170 тыс. 377 специализированных коек и только 66% сегодня задействованы по прямому назначению». «Конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений — а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро — в штатный режим работы», — констатировал президент.

«Ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остается стабильным, а тех, кто поправился, их количество растет», — подчеркнул глава государства. По его словам, «в этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и противоэпидемических ограничений».

«Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное — мы видим позитивную динамику, сейчас важно действовать аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но продолжать усилия по преодолению того ущерба, который причинила эпидемия экономике и социальной сфере», — указал Путин.

Общенациональное единение

Владимир Путин уверен, что достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в РФ позволило общенациональное единение.

«Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии», — заявил глава государства. Путин подчеркнул, что безопасность, здоровье людей были главными приоритетами для властей, принимавших решения во время пандемии. «Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций», — отметил президент.

Глава государства предложил участникам заседания обсудить «ключевые направления развития страны, дальнейшие действия». «Наша главная, объединяющая задача — это повышение качества жизни граждан, в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек, интересы безопасности российских семей», — указал Путин. Он подчеркнул, что именно так действуют власти во время пандемии, «когда главным приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровье граждан, их уверенности в будущем».

Президент признал, что противостояние коронавирусу проходило «не без проблем, не без определенных сбоев». Однако, президент уверен, что РФ «достойно ответила на вызов эпидемии».

Плановая медпомощь



Система здравоохранения РФ должна стать более гибкой и устойчивой, чтобы даже в случае глобальных эпидемий плановая медпомощь гражданам продолжала оказываться ритмично, заявил президент РФ.

«Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, <…> мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы», — сказал президент, добавив, что «это касается и системы мобилизационной готовности страны в целом».

«А это означает, что даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме. Если возникают новые вызовы, мы должны на них быстро отвечать», — подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что медпомощь в РФ в целом должна соответствовать современным стандартам качества и доступности. По словам президента, предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, а также «направить на это дополнительные ресурсы».

Среди общенациональных задач на предстоящее десятилетие Путин назвал сбережение здоровья и благополучия людей. «Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело», — сказал глава государства.