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Не получила выплату от Путина для детей от 3 до 7 лет мать 4 детей из Ульяновска: не хватило одной бумажки

22:04 14.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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«Я по 50 звонков в день делаю в Пенсионный фонд. Сил нет звонить – ибо результата никакого»: отказ по причине отсутствия справки о доходах, которую попросили отправить, но откуда ее взять?

Не получила выплату от Путина для детей от 3 до 7 лет мать 4 детей из Ульяновска: не хватило одной бумажки
Многодетная мать не может получить выплаты от Путина от 3 до 7 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Не получила выплату от Путина для детей от 3 до 7 лет мать 4 детей из Ульяновска: не хватило одной бумажки

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14 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Ульяновка: женщине не выдали выплату для детей от 3 до 7 лет. Причина отказа со стороны Пенсионного фонда – отсутствие справки о доходах. Но работает женщина на рынке, неофициально – в итоге выплата в 5 с небольшим тысяч рублей за этот возраст не пришла. У многодетной матери опускаются руки:

— У меня 4 ребенка, квартиру снимаю, за все нужно платить. У меня двое детей еще в школу ходят. На дому пока что учатся, — рассказывает женщина.

При оформлении выплаты на двух детей жительница Ульяновска верно приложила необходимые документы – подавали вместе с подругами, подруги получили, а она – нет. Ответа по начислению выплаты из Пенсионного фонда ждали больше месяца. И, наконец, дождались – отказ по причине отсутствия справки о доходах, которую попросили отправить, но откуда ее взять? Посоветовали попытаться оформить на мужа, с которым жительница Ульяновска живет в гражданском браке.

Муж женщины также не работает, и получил отказ по той же причине – таким образом, выплату на 2 детей с 3 до 7 лет семья так и не получила. Официального трудоустройства нет, да и сама торговля на рынке в связи с коронавирусом не идет: рынки в Ульяновске закрыты. Приходится перебиваться случайными заработками.

— Даже не знаю, что делать, куда идти? Очень плохо, очень плохо, на работу не берут, куда обратиться – не знаем. Я по 50 звонков в день делаю в Пенсионный фонд. Сил нет звонить – ибо результата никакого, трубка постоянно занята, дозвониться невозможно. Прийти без записи в ПФР тоже нельзя, нужно обязательно перед этим записаться по телефону, а он занят! Что делать с получением этих выплат, мы не знаем, — в отчаянье говорит женщина.

В последние месяцы ее семье пришлось очень тяжело, потому что в связи с закрытием рынков она потеряла заработок, муж и не работал. В итоге приходится выживать на 40 000, которые она получила на четырех детей по 10 000 на каждого. Для семьи из 6 человек в месяц сумма не такая большая, ведь детей нужно обуть, одеть и накормить.

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Аноним, 14 июля 2020 16:15
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