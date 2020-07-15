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Город-курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса

15:16 15.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Татьяна Марихова готова писать губернатору и в Госдуму, чтобы Бердск остался «островком природы и комфорта». Прокурор считает, что в городе нет «напряженной ситуации» в части нарушения земельного законодательства.

Город курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса
Памятник природы «Бердская коса» — излюбленное место отдыха не только бердчан, но и приезжих из соседних регионов

Татьяна Марихова переехала в Бердск из кузбасского Новокузнецка, потому что мечтала жить в курортной зоне. Поэтому и выбрала местом своего нового жительства микрорайон Ясная поляна, что недалеко от бердского побережья.

Но последние события, происходящие в Бердске, заставляют ее жалеть о переезде. Новая свалка, идея открытия исправительного центра ФСИН, продажа прибрежной земли, застройка лесов, по мнению Татьяны, делают из города-курорта «отхожее место».

— Я возмущена тем, что продали бывшую землю лагеря «Юность». Ходят слухи, что собираются продать участок на «Старой башне» в частные руки; я там живу рядом. Насколько мне известно, не подлежат приватизации прибрежные территории. И есть арбитражная практика, когда сделки признавали ничтожными и отменяли продажу. Кроме того, собираются строить мусорный завод, открытие колонии для осужденных тоже еще под вопросом… У меня от этого какой-то стопор. Я считала, что Бердск — это зона комфорта, островок природы. А тут вдруг свалки, колонии, распродажа земли. Кто потом сюда поедет? Если туда пойти нельзя, там заключенные, там частная территория? — высказалась Татьяна.

Она сделала ссылку на решение прокурора Благовещенска, который благодаря апелляционной жалобе отменил продажу земли в рекреационной зоне. И полагает, что и в Бердске это возможно. Хотя ответы из бердской администрации на тему памятника природы «Бердская коса» она называет глупыми.

— На Бердскую косу в субботу и воскресенье зайти просто невозможно. Там устроили настоящую парковку машин. 400 рублей плати и — пожалуйста! Я не поленилась и прошла в прошлом году. 120 машин насчитала и дальше сбилась. И это на небольшом пятачке. Я писала в администрацию, но мне приходили какие-то бредовые ответы. И я это забросила. Хотя было желание написать губернатору, в Генпрокуратуру, тому же председателю Госдумы Володину. Может, кто-то как-то обратит внимание на город. То, что с ним делают — этого не должно быть! — убеждена Татьяна.

Ее возмущает, почему разрешен въезд на Бердску косу, когда ближе, чем на 500 метров к берегу. И если там есть специально оборудованная дорога.

— А мне отвечают из администрации: деньги берут с машин, а арендатор за счет этого благоустраивает парк. Там действительно есть мусорные баки, туалеты, организованы места для отдыха. Я не спорю. Но должно быть какое-то ограничение по количеству машин. Если местный житель вышел туда погулять, то в спину сигналят, ты не успеваешь убегать с дороги. Автомобили ставят где попало, втыкают куда придется. Трава вся вытоптана. Музыка орет из каждой машины своя. Во что превращают парк? — вопрошает Татьяна Марихова.

По оценке прокурора Бердска Романа Сивака, продажа бывшей земли «Юности» и передача в аренду Бердской косы вполне законны. Первой сделке предшествовала длительная процедура. Депутаты включили земельный участок в прогнозный план приватизации и все это происходило гласно и открыто.

— Тему «Юности» обсуждали долго и серьезно. Решение принимали коллегиально. Все этапы приватизации были пройдены. А когда проблеме придается публичность, шанс для махинации минимальный. Мы осуществляем надзор за соблюдением земельного законодательства. Напряженной ситуации в этой части в Бердске нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

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От редакции

Так все плохо в Бердске?

Сибиряк, 13 июля 2020 16:53
Все отписки. Моя хата с краю.
nemo, 13 июля 2020 17:08
Пора мэру готовится к встрече большого московского "десанта"ФСБ из Москвы.Местные деляги все повязаны между собой. А беспредел лезет из всех бердских чиновничьих щелей. О берегах вообще слов нет.Молодец жещина.
Аноним, 14 июля 2020 02:38
у Москвы сейчас своих проблем выше крыше
Свидетель, 13 июля 2020 17:49
Администрация берет деньги за проезд.
Кому вы обращались ?
Я точно не знаю кто именно из администрации, охранники именно так и говорят. Плату установила администрация города все вопросы туда.
А вот кто же именно из администрации - Ну очень интересно.
Кто это такие ?
Шок, 13 июля 2020 18:08
Насчет Бердской косы, права. Ограничить вьезд надо. Там такой бардак. А чиновники отписки вместе с прокурором штампуют.
Аноним, 13 июля 2020 18:10
С Кузбасса приехала и переживает...А я родился здесь,улицы Титова и Чкалова помню,на моих глазах город рос и "красивел" ,а теперь что,свалка рядом,тюрьма,разве ЭТО перспектива любимого Бердска?Что делают с тобой любимый мой "маленький город"?
Смотрящий, 14 июля 2020 00:09
И я помню и Титова, и чкалова, отец мой на почтовой вырос (за версалем улица была), водобачную в полной красе помню, а на месте комплекса здоровья - рощу (весной там старшаки на плотах плавали). Мой родной любимый город, нет в тебе и твоих жителях уже той открытой души
Аноним, 13 июля 2020 18:43
Где там редкие растения, птицы и животные ?
Все уже вытоптали, культурный слой из пробок, банок, консерв на полметра глубиной.
Аноним, 13 июля 2020 19:21
Полностью согласна, свалка, зэки и ничего хорошего в бердске
Аноним, 14 июля 2020 16:25
Так можно охарактеризовать любой город России. Свалка, зеки, ничего хорошего. Я бы еще сюда добавил нищету и разруху. А разруха, как еще говаривал профессор Преображенский, в головах.
Анна, 13 июля 2020 19:28
А мне любопытно, почему местные жители, должны платить за въезд на Бердскую косу. Это наша земля, за что мы платим? Туда приезжают с палатками, живут неделями. А ты покупаться приехал на пол часа, и платишь так же как живущие Кемеровчане неделю.
Аноним, 13 июля 2020 20:19
120 * 400 это сумма денег за сутки.
Аноним, 13 июля 2020 20:20
Как живущие Кемеровчане, дак и деньги собирают не местные.
Аноним, 13 июля 2020 20:15
Да что Бердск? Россия полностью превращается в помойку! В полном смысле этого слова, 600 ядерных отходов чего стоят.
Аноним, 13 июля 2020 20:46
. . . 600 тонн . . .
Аноним, 13 июля 2020 20:18
Поживите еще немного и нето увидите Или бегите из Бердска
Юрий Шпедт, 14 июля 2020 07:03
Бердск город-герой! Убивают и отравляют, убить не могут...
А кто помнит Титова-2?
Много судеб прошло через этот легендарный адрес под названием МЕДУНКА!
Аноним, 14 июля 2020 12:11
А то чтотам 2-я школа начиналась(на титова 2) помните?
Анонимный аноним, 14 июля 2020 09:01
Бердск-город курорт. Не смешно ли вам. Бамжы на главной улице ходят, потроски кучками собераются матерятся, алкаши в частном секторе ходят за добавками, зимой холод собачий до - 35, - 40. И вы это называете курортом. Женщина езжайте в Сочи, в Крым - вот там да города курорты,а Бердск спальный город Новосибирска. Вы ж знали куда едите. Вам просто наврали на счёт города курорта.
Аноним, 14 июля 2020 13:16
"Бердск-город курорт. Не смешно ли вам. Бамжы на главной улице ходят, потроски кучками собераются матерятся, алкаши в частном секторе ходят за добавками, зимой холод собачий до - 35, - 40. И вы это называете курортом."

Назовите место в нашей стране , где не так, как вы тут описали? Бродяг-бездомных выгнали барыги со свалки Бердска! Вы этого не знали? Или не хотели знать? За пределами НСО подростки говорят на языке Тургенева? Что вы курите? В Бердске через каждые сто метров в частных домах понатыкали вдовьих слёз! Из Бердска, при желании, можно сделать сказку, которой будут завидовать жители Кольцова и Академгородка, но на сегодня делается всё, чтобы город Бердск раз и на всегда прекратил своё существование в этом мире, я про питьевую воду в Бердске,химзавод, китайские теплицы, тотальную вырубку деревьев в Бердске и бывшем Лесу Бердск, отъём у жителей Бердска, площади, парка, деревьев, да и самого Бердска и подмену на тюрьму-свалку области!
Аноним, 14 июля 2020 10:31
НВР:
Очень плохо, пора лично на Путина выходить. Иначе в этом болоте не разобраться.
Аноним, 14 июля 2020 13:21
НВР:
И голосовали одни депутаты. С народом не советовались
Владлен, 14 июля 2020 14:00
Власть опомнитесь и прислушивайтесь к голосу народа пока не поздно. Всему наступает конец . В Бердск давно сложилась ситуация когда управляют им пришельцы , главной задачей которых является что либо получить и вовремя слинять. Глава пришлый, медицина пришлая и так далее. И что вы хотите от таких горе руководителей . Отсюда и вытекает что они ничего не видят ни нашу гордость Бердскую косу, ни другие прекрасные уголки нашего города которые превращаются в способ пополнения личного благосостояния избранных. Отсюда и строительство тюрьмы и свалки у городского кладбища, которая сравняет мусор с памятью наших предков. Для пришельцев это давно стало синонимом. Будем и дальше молча наблюдать за происходящим? Ну и господину прокурору давно необходимо познакомиться с водоохранным законодательством чтобы не выглядеть по крайней мере глуповатым при озвучиванию своих ответов. Храни господь бердчан и нашу чудесную природу.
Аноним, 14 июля 2020 15:35
А кто/что входит в это "всему"? Жить-то /физически/ будем? :)
Поросёнок Пётр, 14 июля 2020 17:00
Не согласен, Бердск, мягко так скажем, не самый худший город страны, тот же Новосибирск я на дух не переношу, пожалуй кроме Академа, да, он мог бы быть и лучше, но, это всё в наших руках.
Поросёнок Пётр, 14 июля 2020 17:02
Для начала, хотя бы забирайте с собой мусор с берега, неужели это так сложно.
Аноним, 14 июля 2020 22:26
Вы так наивны в части, что все в наших руках. Город действительно лучше, чем Новосиб, но никто не может изменить ситуацию с вышеперечислеными проблемами, если все в Ваших руках, поднимите эти вопросы на другом уровне и добейтесь их решения
Надежда, 14 июля 2020 20:52
Татьяна все верно сказала, как и есть. Махинации с прибрежными землями - это уже историческое нутро Бердска, все под видом баз отдыха числится...
Что касается загаженности прибрежной зоны машинами, стихийными свалками- все водохранилище в таком состоянии, граждане сами стыда не имеют.
Аноним, 14 июля 2020 22:59
За такую смешную цену продали такой огромный участок, через год выведут эту землю из рекреационногои и продадут за 90миллионов рублей. Вон на бердской косе у кроны построили даже берег прихватил, теперь по воде простой отдыхающих не может пройти с косы до кроны. Неужкле совсем совести у руководства города нет, но хотя-бы помнить должны о расплате за все деяния или и это уже нестрашно
Rururutututu, 15 июля 2020 00:41
Зеки, свалка, бомжи и тд и тп,хватит уже эту ерунду писать, вы то понятно это видели и смотрите на это, а другие я имею в виду приезжие читают ваши комментарии и с этого делают весьма не лучшие выводы. Рыба гниет с головы и как назовешь корабль так он и поплывет.

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