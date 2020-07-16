Куда звонить жителям Бердска, если они подозревают у себя COVID-19, рассказал министр Хальзов

В ЦГБ Бердска врача на дом можно вызвать по единому телефону городской электронной регистратуры — 124 или через регистратуру поликлинического отделения по телефону регистратуры поликлиники: 8-383-41- 2-18-81 . Смотрите все номера.

Телефоны, по которым можно получить помощь в случае подозрения на коронавирус назвал Хальзов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на вопрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» о том, по каким телефонам необходимо звонить в случае, если подозреваешь у себя заражение COVID-19.

— В ЦГБ Бердска вызов врача на дом производится по единому телефону Городской электронной регистратуры — 124 или через регистратуру поликлинического отделения по телефону регистратуры поликлиники: 8-383-41- 2-18-81 и многоканальному телефону: 8-383-41-3-04-73. С 01 июня 2020 года запись на прием к врачам-специалистам БЦГБ осуществляется через колл- центр Бердской центральной городской больницы по телефону: 8-383-41-5-56-10.

Перевозка больных с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID- 19 производится специально выделенным транспортным средством БЦГБ в сопровождении специализированной ковидной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦГБ Бердска, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 июля.

Напомним. на сегодняшний день в Бердске зарегистрирован 141 больной с подтвержденным COVID-19, а на борьбу с COVID-19 в Новосибирской области выделили 1,7 млрд рублей