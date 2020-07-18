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Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. Погибла

15:49 18.07.2020 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Рано утром тело 20-летней Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.

Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. Погибла
Екатерина Александровская начинала, как одиночница, а в 2012 году перешла в парное катание
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. Погибла

Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. ПогиблаСкончался от коронавируса настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» под НовосибирскомЕщё 327 новостей

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты.

Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года. Предположительно, Александровская упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает РЕН ТВ.

Екатерина Александровская начинала, как одиночница, а в 2012 году перешла в парное катание. С 2016 года она выступала в паре с австралийцем Харли Уиндзором и представляла на международной арене Австралию. В 2017 года пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.

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