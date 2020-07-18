Чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. Погибла

Рано утром тело 20-летней Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.

Екатерина Александровская начинала, как одиночница, а в 2012 году перешла в парное катание

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты.

Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года. Предположительно, Александровская упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает РЕН ТВ.

Екатерина Александровская начинала, как одиночница, а в 2012 году перешла в парное катание. С 2016 года она выступала в паре с австралийцем Харли Уиндзором и представляла на международной арене Австралию. В 2017 года пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.