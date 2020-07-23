Шок смертей: Второе место по жертвам COVID-19 держит в Сибири Новосибирская область

Показатель летальности от коронавируса по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский.

По состоянию на 23 июля индекс летальности в регионе составляет 2,16%

Индекс летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области все еще выше, чем в России и СФО. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 23 июля.

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 23 июля — 8511 человек. На прошедшей неделе регион преодолел порог в 8000 заболевших. Летальных исходов за истекший период зафиксировано больше, чем на прошлой неделе — 29.

По состоянию на 23 июля индекс летальности в регионе составляет 2,16%. Это повышение, на 0,15%. В рейтинге СФО Новосибирская область продолжает занимать 2-е место в тройке «антилидеров» по индексу летальности. Таким образом, показатель летальности по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский.

Самый большой индекс летальности среди субъектов СФО — как и ранее, у Красноярского края (2,51%). В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, самый низкий показатель — 0,07%.

По состоянию на 23 июля в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область. Самый высокий индекс летальности остается в Санкт-Петербурге (6,25%).

Общий показатель летальности в СФО остается выше единицы, и с 16 июля еще вырос, составляя 1,36%. Это ниже общероссийского индекса. Хотя общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно, он остается выше единицы — 1,62%.

Два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (3,26%) и Северо-Кавказский (2,26%). 23 июля российский показатель летальности — ниже общемирового значения, которое составляет 4,1%.