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Новую выплату-2020 в ближайшее время введут в России. Узнай, кому положена

22:37 23.07.2020 Фото: Pixabay
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Предоставление пособий по уходу за ребенком для одиноких отцов обсудят депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Новую выплату 2020 в ближайшее время введут в России. Узнай, кому положена
Нередки случаи, когда детей воспитывают одинокие отцы
Сюжет: Все пособия Путина
Новую выплату 2020 в ближайшее время введут в России. Узнай, кому положена

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На сегодняшний день пособия могут получить только матери-одиночки. На ребенка до полутора лет им выделяют 4456 рублей, от полутора до трех лет — 6476 рублей, от трех до семи лет — 2228 рублей, от семи и старше — 1114 рублей.

Однако, по словам председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрея Голубева, нередки случаи, когда детей воспитывают одинокие отцы, и они также имеют право на поддержку.

«Проведя правовой мониторинг, мы увидели, что такой вариант в законе не прописан. И как следствие отцы, воспитывающие ребенка в одиночку, не могут получать пособия. Считаем, что вопрос необходимо рассмотреть в ближайшее время. Если удастся расширить категорию получателей таких выплат, то это будет хорошая поддержка отцовства», — сказал Голубев.

Он добавил, что такая мера также позволит вести статистику по отцам-одиночкам, тогда как на сегодняшний день такие данные не фиксируются.

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