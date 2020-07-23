Новую выплату-2020 в ближайшее время введут в России. Узнай, кому положена

Нередки случаи, когда детей воспитывают одинокие отцы

На сегодняшний день пособия могут получить только матери-одиночки. На ребенка до полутора лет им выделяют 4456 рублей, от полутора до трех лет — 6476 рублей, от трех до семи лет — 2228 рублей, от семи и старше — 1114 рублей.

Однако, по словам председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрея Голубева, нередки случаи, когда детей воспитывают одинокие отцы, и они также имеют право на поддержку.

«Проведя правовой мониторинг, мы увидели, что такой вариант в законе не прописан. И как следствие отцы, воспитывающие ребенка в одиночку, не могут получать пособия. Считаем, что вопрос необходимо рассмотреть в ближайшее время. Если удастся расширить категорию получателей таких выплат, то это будет хорошая поддержка отцовства», — сказал Голубев.

Он добавил, что такая мера также позволит вести статистику по отцам-одиночкам, тогда как на сегодняшний день такие данные не фиксируются.