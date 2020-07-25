Правила для российских туристов в Турции в коронавирус обнародовало посольство РФ

Отмечается, что «тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут». Лететь на турецкие курорты разрешили с 1 августа.

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Facebook алгоритм разработанных властями Турции санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приёме иностранных туристов.

Отмечается, что в ходе полёта пассажирам необходимо заполнить информационную форму, «включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах».

«В случае выявления в самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут проводиться необходимые процедуры», — говорится в сообщении.

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждому пассажиру измерят температуру.

«При выявлении людей с повышенной температурой будет проводиться изучение симптомов. В случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещён на карантин / в изоляцию и направлен в госпиталь для обследования», — рассказали в дипмиссии.

При выявлении у пассажира COVID-19 «в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолёте (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения».

«Лица, определённые как контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться на 14-дневный карантин / в изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры», — сообщили в посольстве.

При этом отмечается, что «тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведённом тестировании».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.