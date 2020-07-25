Подозревают коронавирус у 168 жителей Бердска на 25 июля. Среди них 37 детей

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За последние сутки на 25 июля не выявили новых пациента с положительным результатом на COVID-19. Всего в Бердске зарегистрировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По данным оперативного штаба, на 25 июля в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 168 жителей города. В том числе 37 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 164 человек, четверо обратились сами.
На субботу в Бердске выздоровели и выписались 144 пациента. Взято тестов за последние 24 часа 76.
НЕт!