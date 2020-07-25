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Подозревают коронавирус у 168 жителей Бердска на 25 июля. Среди них 37 детей

11:45 25.07.2020 Фото: pexels
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Подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» за все время пандемии у 156 бердчан. За последние сутки на субботу новых случаев COVID-19 в Бердске не выявили.

Подозревают коронавирус у 168 жителей Бердска на 25 июля. Среди них 37 детей
Нет новых зараженных за последние сутки на 25 июля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают коронавирус у 168 жителей Бердска на 25 июля. Среди них 37 детей

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За последние сутки на 25 июля не выявили новых пациента с положительным результатом на COVID-19. Всего в Бердске зарегистрировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным оперативного штаба, на 25 июля в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 168 жителей города. В том числе 37 детей. По постановлению Роспотребнадзора — 164 человек, четверо обратились сами.

На субботу в Бердске выздоровели и выписались 144 пациента. Взято тестов за последние 24 часа 76.

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