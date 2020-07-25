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Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого

16:16 25.07.2020 Фото: Википедии
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Он пропал без вести в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья. Позже корзину с его вещами обнаружили на берегу реки, тело разыскивала группа водолазов. Ему было 82 года.

Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого
Пропавший в Подмосковье Александр Иваницкий найден мертвым
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого

Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра ИваницкогоШок-ковид: Умерли 6 пациентов с коронавирусом за последние 24 часа на 25 июля в Новосибирской области. Всего 196 жертвЕщё 340 новостей

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.

Об этом сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт», который осуществлял поиски пропавшего. «К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — сказал представитель отряда.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.

Позже корзину с вещами олимпийского чемпиона обнаружили на берегу реки, его разыскивала группа водолазов.

В правоохранительных органах отметили, что тело найдено в реке:

-Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера.

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