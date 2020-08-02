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«Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ»: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей

14:11 02.08.2020 Фото: pixabay.com
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В основном родители поддерживают инициативу, некоторые высказываются, что «всем подряд с миллионными и сотнями тысяч зарплатами платить не обязательно, дайте тем, у кого доход до 40 тыс.».  Но пока президент молчит.

Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей
Деньги в августе пригодятся как на школьников, так и на детсадовцев, считают родители
Сюжет: Все пособия Путина
Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей

«Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ»: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителейКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?Ещё 233 новостей

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили 10 ты. рублей на каждого ребенка. Теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 18.00 четверга, 23 июля, петиция собрала около 128 тыс. подписей.

В комментариях люди высказываются по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. В основном родители благодарят президента, Пенсионный фонд и местные власти за правильно решение и оперативность его исполнения. Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Правда, много критических комментариев о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

— Мне обидно за то, что я учусь в 11 классе, когда начался коронавирус мне было уже 18 лет. Ведь я считаю, что я ещё ребёнок на тот момент была, потому что училась в школе. Да и даже те, кто учится в колледжах и в вузах, то нет времени на работу ходить, ведь сейчас самое главное это образование. Выплачивали бы тем, кто учится в школе, колледже, вузе, — высказалась совершеннолетняя школьница.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Любовь Меньшикова:

-Я в декрете, втором подряд. Муж лишился работы. На нем висит ИП, поэтому на биржу встать не может. Оформить пособие на второго ребёнка из мат. капитала не вышло: запросили кучу справок, которые я физически не могу сейчас собрать — сижу одна с детьми. Съездить на свою работу, на работу мужа, получить сертификат на мат. капитал — все это в условиях самоизоляции нереально. Дохода лишились фактически, сбережения кончаются. Что будет дальше — непонятно. Даже без второй волны коронавируса — неизвестно, когда муж работу найдёт. Я на ребёнка получаю 50 рублей в месяц. Как плевок. Перебиваюсь подработками, но они случаются все реже. Чем кормить детей, скажи, государство? Я 10+ лет работала и налоги тебе платила. Помоги теперь ты мне, а иначе, ты мне на кой?

Li Yakupova:

-В независимости от 1 сентября, дети просят кушать каждый день. Времена в стране, мягко говоря, тяжелее прежнего. А сборы в школу, это как минимум 30 000. С учетом постоянно дорожающих продуктов, лекарств и ЖКУ, постоянными налогами, введенными платами за кап ремонт, детские сады, неудержимыми ценами на бензин, НАРОД ДОСТОИН более существенной поддержки. В «ненавистной» Америке всем гражданам страны выдали по 80-90 000 (1200$), а мы на детей по 10 000 выпрашиваем. Конечно я подпишу петицию, но хочу сказать, что народ устал выживать.

Валентин Ковалёв:

-Я думаю, что всем подряд с миллионными и сотнями тысяч зарплатами платить не обязательно, дайте тем, у кого доход до 40 тыс.

Настя:
— Они объясняют отсутствия выплат тем, что дети после 16 могут сами зарабатывать. Окей: я работаю в фаст-фудной организации и вовремя карантина не могу посещать работу, так как несовершеннолетняя. Угадайте, сколько платят мне в месяц за отсутствие работы? 400 рублей! Как ещё я себя должна обеспечивать, если даже работа не может мне сделать выплаты, что, в принципе, логично. А ещё у меня ЕГЭ и учёба. И что же я должна делать? Я не настаиваю на каких-то выплатах. Переживём как-нибудь, но вот это разделение, кому надо, а кому нет, мне непонятно. Лучше бы посмотрели, куда эти выплаты теперь летят! В начале июня на 30% вырос спрос на гаджеты. Обидно, что так происходит…

Татьяна Юрьевна:
— Совершенно справедливо!!! На гаджеты и потратили. Я лично знаю таких, и знаю тех, кто просто «хорошо погулял » на эти деньги. Моему сыну-инвалиду 17 лет — не дали, ни разу, не нуждается, видимо!

Лилия:

— Да, на новые телефоны! У меня тоже такие примеры есть, некоторые «прогуливают» эти деньги, совершенно ни копейки не потратив на своих денег (такие примеры тоже есть). При этом эти родители еще и посмеиваются над теми, кто не получил никакой помощи. Чем наши 16-18-летние дети хуже других? Они также хотят кушать, также хотят отдохнуть после учебного года… А по мнению Путина, обязаны идти зарабатывать себе на жизнь.

Анна:
— У меня соседка, получила 40 тыс. и пошла налево-направо их транжирить, пока муж на работе. Пробухала и прогуляла все деньги, вот и здорово, да. А мы получили 10 тыс. и не знаем, что делать, идём и одеваем детей, заранее покупаем в школу тетради…

Ольчик:
— Да, конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и неплохо было бы получить такую поддержку еще раз. Так как улучшения не ожидается, вирус распространяется, а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!

Аноним:
— Эти выплаты были перед выборами. Сейчас выборы прошли, больше никаких выплат не будет. Это была замануха, чтобы люди только проголосовали.

Пока Путин на сделал никаких заявлений относительно августовских выплат на детей, а также относительно денег на детей старше 16 лет.

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От редакции

Выплат больше не будет?

Аноним, 23 июля 2020 18:51
Устал выпрашивать.
НУ дайте мне, дайте, пособие, пособие.
А где вы все работали то интересно ?
Аноним, 23 июля 2020 19:25
Достали со своим попрошайничеством! Дай, да дайте... Идите и зарабатывайте! Большая часть пенсионеров вынуждены работать после выхода на пенсию, люди с высшим (настоящим высшим) образованием вынуждены идти работать вахтерами, вборшиками, сторожами... И не ноют и не просят! И детей своих без пособий и материнских капиталов вырастили. Почему тем, кто всю жизнь Уже отпахали на государство ни дали ни копейки. А у них трат нисколько не меньше, одни лекарства сколько стоят в аптеке. И ничего выживают как могут, вкалывают на дачах, в отличии от современных мамашек с нарошенными ногтями, но без мозгов, потому что мозг не нарастить и не нарисуешь... Хватит рожать ради денег, работайте идите, обнаглели совсем!
Мария, 23 июля 2020 21:02
Я бы с радостью пошла работать, но у меня дочь которой 2 года в садик нас возьмут только в сентябре в 2021 году. Старшему 8 лет и папа у нас работает 25000 зарплата, из них за жильё оплачиваем съёмное.У меня детские до 16 лет 580 рублей, на 2х детей.Работу искала ни берут из-за дочери.Конпинсации на детей лично я, потратила на детей и то ещё ни всё купили к школе.Цены опять подняли и почём ни на моленько.
Татьяна, 24 июля 2020 04:07
А если ты инвалид и ни где на работу не берут что делать на что выжить и собрать детей
Татьчна, 24 июля 2020 13:22
У меня стаж 30 лет.Есть малолетний ребёнок ,так как я инвалид вынуждена работать. У меня оклад 12130 ,и что как можно на эти деньги содержать и учить ребёнка
Елена, 25 июля 2020 02:09
Спасибо вам в.в.путин.
Натик, 25 июля 2020 22:56
Вам недопенсионерам хватит работать, сидите на пенсии дома. Даже взять 10 тысяч пенсию на одного, это уже прилично, учитывая, что на такие суммы семьи живут и все потому, что такие как ты продолжают после выхода на пенсию пахать, не уступая место молодёжи, ведь ваши никчёмный дети привыкли, что мама папа накормят. В итоге то, что вы судите молодёжь по своим любимым чадам. Нам впервые копейку дало гос-во, а вы уже обзавидовались и с пеной у рта себе клянчить начали, в детях будущее, а не в вас, отпахал, сиди на жопе ровно, не хватает(?), так почему ж ты решил, что хватает нам с детьми, которым много чего нужно??? Правильно говорят сейчас про таких как ты- работаешь, не фиг пенсию платить,работай дальше и надеюсь, что это УЗАКОНЯТ(!) либо уступи место молодёжи, своему чаду например уступи место, хватит ему на твоей шее кататься!!!
Яна, 26 июля 2020 05:00
Бомбит нереально, когда пенсионеров в пример ставят. Герои прям, всего сами добились! Посмотрите, молодцы какие! Образование своё "настоящее высшее" бесплатно получили, как и квартиры, детей своих толком и не нянчили, в ясли сбагрить и на работу (были б пособия, сидели бы дома, наверняка). Привыкли ни в чём себе не отказывать и не удовлетворяет их уже пенсия в 15-20 тысяч, вот и идут в консьержи, сплетни собирать.

А пошли бы сейчас добились! Поступили бы на заочку и работать, без выходных по 12 часов, чтобы и учёбу оплатить и жильё съёмное и, желательно, с голоду не сдохнуть. Да ещё и накопить при этом, не на трёшку в центре, конечно, а хотя бы на первый взнос по ипотеке и надеяться, что банк снизойдёт и разрешит тебе следующие 20 лет прожить в нищете.

Я не говорю о маргиналах, которые бесконтрольно плодятся ради пособий, лишь бы было на что пьянствовать. Не все семьи с детьми такие, многие как раз из тех, что в ипотечных квартирах и сложной финансовой ситуации из-за пандемии. И с кого им еще спрашивать, как не с государства, которое облагает налогами каждое наше финансовое движение? Не только ж депутатам на зарплаты эти деньги должны идти. В тяжёлое время можно и поддержать свой народ. Очень много семей сейчас остались без работы, дети все дома, как выжить? Ваши пенсии при вас, не надо завидовать. Мы бы тоже добились большего, только нет больше того государства.

А где оно? Вы только и сетуете, какую страну развалили. А кто развалил? Мне в 91м 6 лет исполнилось, многих из тех, кого вы осуждаете вообще еще и впланах не было. Вы бесплатно лечились, учились, отдыхали в санаториях, рожали нас, будучи убеждёнными в стабильности ситуации. И вы же всё это обменяли на джинсы и жвачки, и шли по головам в первый открывшийся в вашем городе МакДональдс. Это вы её развалили. А теперь жалуетесь, что пенсии маленькие. Детям завидуете, что им по 10 тысяч выплатили. Не стыдно?

Не хотелось обобщать, бОльшая часть пожилых людей всё же адекватны, я полагаю. Но раз уж здесь всех родителей приравняли к алкоголикам и цыганам, то и ответ свой направляю в адрес завистливых, привыкших к халяве дедуганов. О вас, неуважаемые, тут и собаки не лаяли, пост о детских выплатах.
Эля, 26 июля 2020 11:15
Пенсионеры удалено свою пенсию в 90-х, обменяв её на джинсы со жвачкой. Вы пенсионеры не получали мат капитал и не брали под него ипотеку, вы получали БЕСПЛАТНО квартиру при СССР и СССР не ваша заслуга, а заслуга дедов и прадедов наших. Вы учили своих детей БЕСПЛАТНО, а мы даже за школу платим, зарплата в регионах 10-15, собрать в школу минимум 20, вы лечили своих Чад БЕСПЛАТНО, а у нас и этого нет. Попробуй сейчас вырастить ребёнка, слабо? Так что не нойте за 10 тысяч, гос-во обязано помогать детям
Аноним, 27 июля 2020 12:40
"А кто развалил? Мне в 91м 6 лет исполнилось...И вы же всё это обменяли на джинсы и жвачки, и шли по головам в первый открывшийся в вашем городе МакДональдс. Это вы её развалили. А теперь жалуетесь, что пенсии маленькие. Детям завидуете, что им по 10 тысяч выплатили. Не стыдно?"

Вы вообще головой или попой думаете в свои 31 год от роду? Как может рядовой работяга от которого реально в тоталитарном государстве точно ничего не зависело, который за дифицитным в Бердске холодильником или мебельной стенкой или кухонным гарнитуром на БРЗ по году стоял в очереди, которому до 1970 х годов запрещали на дачной земле даже сарайчик для укрытия от солнца, не то что капитальный дом построить запрещали, нам даже волосы строго определённой длинны заставляли носить и за высказывание своего мнения при свидетелях, можно было реально потерять свободу на десять лет, таких называли политические и их от этого лечили! За ваши привольные высказывания , тем более в газете вы бы в 70 начале 80 реально могли сесть в тюрьму! Откуда это знать 30 летним? Зависело только от ЦК КПСС и КГБ. Как рядовой работяга мог что-то развалить или поменять на джинсы? Вам голова чтобы есть в неё?
Яна, 27 июля 2020 18:19
А я и не говорила, что конретно именно Вы, но определённо ваше поколение, не умеющее выполнять простые арифметические действия, имея "настоящее высшее". (Это я к тому, что мне 35 вообще-то. Кто из нас думает не головой, кажется, очевидно.)

Бедные вы бедные, идите обниму. Как же тяжко Вам, наверное, жилось в собственных (бесплатных!) трёшках по году без холодильников. Поэтому вы и хотели все эти ограничения снять. Ну, сняли и что? Волосы, наверное, сразу по пояс отпустили, хорошо же стало, свободно. Вот только многие из вас смогли после этого позволить себе купить этот несчастный холодильник?

Сейчас всё доступно, но ничего не бесплатно. Да, мы можем пойти и купить холодильник, не выжидая огромных очередей. Вот только прежде чем решиться, лишний раз задумываемся, а потянем ли мы еще один кредит, имея на плечах ипотеку и ребёнка? А что с теми, кто всё же решился как раз накануне карантина? Это вы ИМ завидуете.
Аноним, 23 июля 2020 19:31
Интересно, чем дети, у которых родители зарабатывают около 100тыс. Отличаются от детей, у которых папки и мамки работают не напрягаясь за копейки? Кто этим папкам и мамкам виноват? Надо было учиться, получать образование, приличную специальность и ваши дети тоже бы имели возможности в разы большие, чем сейчас! Нет, проще мужикам пивом по вечерам заливаться, бабам рожать как из пулемёта и постоянно что то кляньчить у государства. Те, у кого з/п больше 100тыс. и налогов в разы больше платят и почему на их налоги должны содержать вас и ваших детей?
Аноним, 23 июля 2020 20:03
Специальность и образование не имеют никакого значения.
Разве что ходят на работу и там сидят, а не нюхают пылищу надрывая пупок.
Все они работают на хозяина который платит белую, минимум, а остальное как захочет. Захочет задержит, захочет урежит, так что не особо то разбогатели с образованием.
Да и какое образование ?
Юристы, экономисты.
Аноним, 23 июля 2020 20:07
Я уверен, что эти ждущие пособия имеют высшее образование и не одно.
Аноним, 23 июля 2020 23:15
У меня 3 образования. Но заказов мало и приходится выживать.
Ана, 23 июля 2020 23:19
Я вот училась, в Вузе, муж тоже, оба работаем. Много. Но 100000 НИКОГДА не видели в месяц.
Палка всегда о двух концах.
Я медработник. Муж ушел в банковскую сферу. Трое детей.
По наблюдениям, хорошо живут, те кому мама папа хорошо помогли, либо пристроены на теплое место.
Среди всех моих друзей и родни,кто все сами, нет таких, стотысячников,хотя мы все пашем аки кони...Так что помолчите.
Аноним, 23 июля 2020 23:50
Заказов мало потому дай пособие ?
Аноним, 27 июля 2020 13:09
" Кто этим папкам и мамкам виноват? Надо было учиться, получать образование, приличную специальность и ваши дети тоже бы имели возможности в разы большие, чем сейчас!"

Идите в детские ясельки и расскажите эту же байку самой младшей группе младенцев, может они вам, сидя на горшке ещё и поверят! Я могу сравнивать то, что своими глазами видел на ВЕГЕ, БЭМЗе, БОМЗе в 70х при том строе и при нынешнем, точно знаю, что блат, кумовство и коррупция это всё , что определяет уровень твоего достатка, что 50 лет назад, что сегодня в нашей стране! Что тогда сын начальника склада точно мог получить должность начальника склада когда подрастёт, что сейчас, но директором завода он уже не станет, потому, что у директора завода был свой сын! Поэтому у рядового работяги, ребёнок может иметь сто пядей во лбу и три красных диплома вузов, но до гроба он так и останется в этой стране максимум на рядовой должности, как и его дети и внуки!
Мария, 23 июля 2020 21:15
Если вы такой умный человек ,что же вы тогда сидити и строчите комментарии везде.Все равно зависть берёт, кому-то выплаты были кому-то нет.Если было всё равно свое мнение держали бы при себе.
Ооооо, 25 июля 2020 10:24
Они пишут от зависти пускай пишут им еще что делать каждой бочке ............
Людмила, 31 июля 2020 22:52
Это не зависть,вы ещё ничего не дали государству,а только требуете сидя на заднице,захотели бы нашли любую работу,а вам неохота напрягаться.
Аноним, 23 июля 2020 22:20
Я лично сижу в декрете с 3 детьми. Знаете как тяжело без садиков!?
Олеся, 23 июля 2020 23:06
А кто вас просил рожать трех детей?
Аноним, 23 июля 2020 23:51
Может она сразу тройню родила.
evro, 24 июля 2020 08:41
Детей для того и рожают,что б заниматься их воспитанием, уделять им как можно больше времени,внимания, а не сбадривать в садики.
Елена, 24 июля 2020 14:48
Знаем! Тоже сидим и ждем,когда место в саду освободится. А что делать,выбор невелИк
Аноним, 25 июля 2020 09:25
Презервативы вам нужно раздавать , а не пособия
Яна, 24 июля 2020 02:33
Какие сейчас люди жестокие и грубые стали. Не у каждого есть возможность зарабатывать миллионны. Многие потеряли работу в связи с пандемией. Я не понимаю людей,которые вот так грубо относятся к другим. Сейчас "золотая молодёж" грубая, обозленная и не воспитанная. Раньше воспитание было другим и дети были добрее. Давайте относиться друг к другу добрее и жить станет лучше
Аноним, 27 июля 2020 12:50
"Раньше воспитание было другим и дети были добрее. Давайте относиться друг к другу добрее и жить станет лучше"

Как человек рождённый и учившийся ещё в ссср, скажу честно - дети всегда одинаковые! Просто при том строе, злая и жестокая, как в прочем и сегодня, "золотая молодёжь", хвасталась только в своём кругу и опасалась болтать лишнее при голодранцах соотечественниках, боясь преследования ОБХСС своих родителей, занимавших должности близкие к блату и дефициту!
Елена, 24 июля 2020 14:43
Пусть тогда выплатит первоклашкам,нсли так дорого в школу собраться. Мы тоже многодетные,3е малышей,в сад ходим,но в сад собраться это не в 20тыс,хотя все впереди . Мы получили выплаты с 3до 7 и с0до 16,на моря не ездим,полечились в Москве в больничке,вот и все. Пусть выплатит тем,кому действительно трудно.
Елена, 24 июля 2020 14:58
Знаем! Тоже сидим и ждем,когда место в саду освободится. А что делать,выбор невелИк
Аноним, 24 июля 2020 18:38
Ну у кого как у меня муж пашет за копейки хоть и корочки есть а толку? Менять работу тоже не вариант тут хоть как то платят а на других (пробовали) то задержки по 3 месяца а то и вообще не заплатят! Дайте людям возможность нормально зарабатывать и просить никто не будет
Аноним, 30 июля 2020 15:12
Муж в Новосибирске не пробовал работать? Там заработки выше и работы больше
Аноним, 24 июля 2020 19:17
Извините меня, но я своей дочери 15ти лет за первые 10ть тысяч от Путина купила телефон. И это первый телефон который я смогла ей купить. Моя зарплата всего 10100.
Аноним, 27 июля 2020 13:18
"Извините меня, но я своей дочери 15ти лет за первые 10ть тысяч от Путина купила телефон. И это первый телефон который я смогла ей купить. Моя зарплата всего 10100."

Моё мнение. Зря вы купили именно имиджевую вещь ребёнку, такие вещи слишком быстро обесцениваются, буквально через неделю её подружка обзаведётся, от более богатых родителей очередным понтовым айфоном и дочь возненавидит уже не актуальную игрушку. Лучше бы на лето её пристроили бы на работу, с которой она бы смогла сама купить эту игрушку за месяц работы! Эти десять тысяч нужно было вложить в зимнюю одежду для ребёнка.
Аноним, 30 июля 2020 15:13
Где вы столько зарабатываете?
Аноним, 24 июля 2020 21:01
НВР:
Да
Аноним, 24 июля 2020 22:50
Такие умные здесь собрались, "зачем рожали столько детей","зачем попрашайничаете, идите работайте". Видела б я этого селовека в живую кто это говорит, плюнула б в рожу. Сколько б не рожали детей, государство обязаны помогать людям, а не пихать себе эти деньги, а сколько детей родили, это вам не должно лезть!!!>:o а работать за 25000 это зашибись зарплата, платили б побольше, никто б не выпрашивал!!!! 25000 твою мать, 25000, на продукты в месяц уходит 15000, там коммуналки бешеные, себе купить ничего не можешь норм из одежды, конченое правительство, позор просто!!!!!
Аноним, 25 июля 2020 09:28
Вам никто ничего не обязан . Надо взвешивать , что ты можешь дать ребёнку , если его родишь . Ты сама себе государство , а ребёнок твой - народ . А нет, залетели и ждут халявы
Аноним, 27 июля 2020 13:22
"а работать за 25000 это зашибись зарплата, платили б побольше, никто б не выпрашивал!!!! 25000 твою мать, 25000, на продукты в месяц уходит 15000, там коммуналки бешеные, себе купить ничего не можешь норм из одежды, конченое правительство, позор просто!!!!!"

К сожалению тут дело не в сумме, а в покупательной способности рубля у рядового работяги Бердска, а на сегодня ,после 2014 года, она похуже чем у рядовых работяг китая и даже хуже чем у негров работающих в Африке, например в ЮАР...
Лариса, 24 июля 2020 23:19
Я тоже потеряла работу. Осталась только подработка. Получаю 22000. У меня трое детей и кто пишет, что нарожали, не правы. У меня двойня. Хорошо, что сыну уже 20. А двое в школе. Ращу детей одна.Пособие очень помогло хотя бы это время продержаться. А детей нужно сейчас в школу собирать. Коммуналка около 8000 обходится. Очень бы не помешала выплата в августе.
Аноним, 25 июля 2020 02:09
Не помишала бы помощь ещё один раз ,собрать детей к школе
Алена, 25 июля 2020 02:10
Не помишала бы ещё раз выплата 10 тысяч, чтобы детей собрать к школе
дарья, 02 августа 2020 12:41
да можно выплотить по 10000тр нам их сечас не помешает
Аноним, 25 июля 2020 07:57
Очень нужна помощь в августе всем детям надеемся на дальнейшее взаимовыгодное понимание.
Аноним, 25 июля 2020 13:26
НВР:
Почему это не спроведливо
Людмила, 25 июля 2020 15:52
Спасибо за выплачены деньги. Я их потратила на оплату коммунальных услуг. Хоть с одной стороны легче стало.
Ната, 25 июля 2020 19:14
Я тоже за то чтобы выплатили и в августе! А тот кто говорит зачем подали столько детей это не не ваше дела главное когда к примеру сына в армию забирают это он должен государству а государство получается вообще ничего не должно?вам просто завидно а то вот получили 20000 т.р и мало конечно мало у меня сын в первый класс пойдёт и все очень дорогое!
Аноним, 25 июля 2020 21:15
Ты чё такой умный
Аноним, 25 июля 2020 22:52
У меня 6 детей и я бы не против этих выплат, были бы очень кстати перед школой.

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Сколько тратят и на что покупатели в
Бердск«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать? 17
14:25 02-08-2020
«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?
БердскРазрешила строить крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву возведенный на 80% спорткомплекс мэрия Новосибирска 19
14:24 02-08-2020
Разрешила строить крупному бизнесмену из Бердска Виктору Голубеву возведенный на 80% спорткомплекс мэрия Новосибирска
БердскНе знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать 4
14:23 02-08-2020
Не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать
БердскПочему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске 41
14:21 02-08-2020
Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1074
14:13 02-08-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Смертельное ДТП: вылетела Toyota Corolla с дороги на столб ЛЭП в Новосибирской области
14:13 02-08-2020
Смертельное ДТП: вылетела Toyota Corolla с дороги на столб ЛЭП в Новосибирской области
БердскБолее 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование 41
14:12 02-08-2020
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование