Заразились коронавирусом 912 медиков в Новосибирской области, заявил Минздрав

Сколько медиков в Новосибирской области заразились коронавирусной инфекцией?

Сколько врачей и медицинских сестер заразились коронавирусом за время пандемии? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал в официальном запросе в министерство здравоохранения Новосибирской области. Накануне пришел ответ.

— По данным на 1 августа 2020 года за период распространения COVID-19 в Новосибирской области диагноз «новая коронавирусная инфекция» лабораторно подтвержден у 912 медицинских работников, — сообщили в минздраве «Курьер. Среда. Бердск».

Оперативный штаб Новосибирской области в ежедневном режиме публикует статистические данные по количеству умерших и зараженных пациентов с указанием их пола и возраста в целом по региону, также отметили в минздраве.

Отметим, что на утро 4 августа в регионе зарегистрировано 9 749 случаев заражения коронавирусом (+95 за последние сутки), в том числе инфицированы 567 детей. 8 108 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+102 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 64 года, 70 лет, 71 год и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек.

В отделениях реанимации находятся 76 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.