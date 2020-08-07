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Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года

10:07 07.08.2020 Фото: omolitvah.ru
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В наше время Анну и Иокима считают прародителями Богородицы. Им молятся женщины, желающие забеременеть.

Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года
Читать молитву святой праведной Анне необходимо перед её иконой
Сюжет: Православные обряды
Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года

Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года7 августа — Успение праведной Анны, матери БогородицыЕщё 183 новостей

Как правильно возносить молитву святой Анне пророчице?

Существует несколько текстов молитв святой Анне. Их читают как на церковных службах, так и в домашних условиях. Читать молитву святой праведной Анне необходимо перед её иконой, предварительно зажгите свечу, или лампаду.

Молитва от бесплодия Святой Анне

Благоугодный корень, израстивший былие благоплодное и вечноцветущее – препетую Богородицу, из Нея же произыде Начальник жизни и Совершитель веры Иисус Христос, многоточный источник, из неяже произыде, яко поток сладости и река мира Благословенная в женах, источающая бездну благ и неизреченное море благости и бесконечного блаженства.

Предопределенная чревоносити несравненно Светлейшую лучей солнечных, Еяже прозреша и проповедаша пророческие трубы. Познанная от Плода ея, Царицы Ангелов и вышшей сущей небес, яко сосуд избранный Святаго Духа и вместилище благодати яснейшее. Образ праведности и непорочного жительства и мудрости луг благоуханный и сладкоблаговонный. Исполняющая законная повеления в правости сердца и горящем благоговении и всяким тщанием со блаженным своим супругом и богоносцем Иоакимом.

Божественным волением зачавшая в старости маститей и рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию. Прамати всемилостивого и всещедраго Бога, готовое заступление и предстательство с верою прибегающих к тебе, утешение страждущих и покой скорбящим, благодатию Внука твоего показующая безчадных и неплодных жен благочадны, приими и моление нас грешных и преложи печаль безчадия молящихся тебе в радость.

Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их безплодия и, яко разрешение безплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека – Внука твоего и Создателя и Господа.

Ей, блаженная и благодатная Анна, всем, яко луна пресветлая, посылающая мирный и тихий свет богоданных в тебе дарований, показавшаяся Сарры честнейшая, Анны матери Самуила светлейшая, Елисаветы славнейшая и всех праведных жен, ихже закон прославляет, честнейшая и яко от сего многой чести и благодати удостоенная, исполни радости и веселия сердца к тебе прибегающих и даждь благодать твою рабе твоей, приемлющей твою скорую помощь, отверзая ей чрево, да твоим предстательством и заступлением улучит зачатие чада и прославит всесвятое Имя Богочеловека – Внука Твоего и Спаса нашего Иисуса Христа.

Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

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От редакции

Вы обязательно познаете радость материнства!

Аноним, 06 августа 2020 17:53
"Молитва от бесплодия Святой Анне в день памяти праведной 7 августа 2020 года"

После запуска в работу областной свалки Бердск, молитва о извлечении бесплодия обретёт невиданную ранее популярность, после молитвы о излечении от рака и уменьшения страданий от онкозаболеваний в семьях Бердска!

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