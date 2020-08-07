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Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра Гамалеи

18:24 07.08.2020 Фото: pexels.com
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Частицы коронавируса максимум могут вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена начинает мощно работать иммунная система. У некоторых людей повышается температура.

Как действует российская вакцина от COVID 19, рассказали ученые центра Гамалеи
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как действует российская вакцина от COVID 19, рассказали ученые центра Гамалеи

Как действует российская вакцина от COVID-19, рассказали ученые центра ГамалеиПоделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеЕщё 1852 новостей

Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что в препарате использованы неживые частицы, созданные на базе аденовируса.

«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Поэтому для опасений, что вакцина может навредить здоровью, предпосылок нет, заключил Гинцбург.

По его словам, частицы коронавируса максимум могут вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у вакцинируемого начинает мощно работать иммунная система. У некоторых людей в таких обстоятельствах естественным образом повышается температура.

Во время клинических испытаний препарата температура у добровольцев поднималась до 37, иногда до 38 градусов, но эта проблема «снимается таблеткой парацетамола», отметил Гинцбург.

Тестирование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, началось в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования на 38 участниках подтвердилась безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

Директор центра Александр Гинцбург ранее обращал внимание, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.

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