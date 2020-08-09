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Стоп ковид: 217 зараженных коронавирусом выявили на 9 августа в Бердске. Новых случаев за последние сутки нет

09:39 09.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 68 бердчан, из них детей - 16.

Стоп ковид: 217 зараженных коронавирусом выявили на 9 августа в Бердске. Новых случаев за последние сутки нет
В Бердске последние сутки обошлись без новых случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Стоп ковид: 217 зараженных коронавирусом выявили на 9 августа в Бердске. Новых случаев за последние сутки нет

Стоп ковид: 217 зараженных коронавирусом выявили на 9 августа в Бердске. Новых случаев за последние сутки нетЕще 3 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске. Всего 217 больныхЕщё 1863 новостей

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 68 жителей города, из них детей - 16.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 68 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 25 бердчан.

На утро воскресенья не выявили  ни одного нового пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания.

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