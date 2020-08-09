Стоп ковид: 217 зараженных коронавирусом выявили на 9 августа в Бердске. Новых случаев за последние сутки нет

Под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 68 бердчан, из них детей - 16.

В Бердске последние сутки обошлись без новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, на 8 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 68 жителей города, из них детей - 16.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 68 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались около 200 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 25 бердчан.

На утро воскресенья не выявили ни одного нового пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 217 случаев заболевания.