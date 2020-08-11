Молитва на исполнение желания в день рождества Николая Чудотворца 11 августа 2020 года

В просьбах, обращенных к святому, не должно быть злого умысла, а, наоборот, они наполнены искренностью и добротой.

Не забудьте, что молитва должна содержать не только просьбы, но и прославление святого, благодарность ему

Как правильно просить Николая Чудотворца об исполнении желания, интересует многих людей. Святого Николая очень почитают православные верующие. Поэтому в праздничные дни – 11 августа и 22 мая, посвященные Николаю Чудотворцу, они просят о привлечении удачи, благополучия и финансовой стабильности.

Какая молитва к святому Николаю Чудотворцу поможет осуществить желание

Святого Николая Чудотворца в христианстве почитают как чудотворца, на Востоке – покровителя путешественников, осужденных и детей-сирот, на Западе – покровителя детей.

Православные верующие считают его самым приближенным к Всевышнему и посредником между Богом и людьми. По этой причине молитвенные слова, направленные к нему, имеют особую силу.

Чтобы любое доброе желание верующего исполнилось, нужно прочесть особую молитву к святому. К Николаю Чудотворцу можно обратиться с просьбой в любой период.

Однако, по мнению многих верующих, чтобы молитвенные слова услышал святой быстрее, можно прочитать их в праздничные дни, посвященные Николаю Угоднику – 11 августа и 22 мая. Этот период наши предки называли Николаем Зимним и Николаем Летним.

Молитва к святому, которая поможет осуществить мечту:

«Святой Николай, помоги мне в мечтах моих обыденных. Прошу не огорчайся на дерзкую просьбу, однако и е покинь меня в делах повседневных. Все, что во благо попрошу, исполни своей милостью. Если лихое хочу, помоги избавиться от напасти. Пусть все мои мечты праведные осуществятся, а судьба моя счастьем и удачей наполнится. Да будет воля твоя, аминь».

Завершив чтение молитвы, задуматься о своей мечте. Она должна быть доброй и не навлечь беды другим людям, в иной ситуации она не сможет реализоваться.

Как нужно правильно просить святого Николая Угодника об исполнении желания

Чтобы выразить слова благодарности или просьбу, православные люди соблюдают некоторые правила.

Лучше всего обращаться к высшей силе каждый день в утреннее и вечернее время перед тем, как лечь спать. Для молитвы выбрать тихое место, где никто не станет тревожить.

Для лучшего результата можно зажечь свечи, которые желательно были приобретены в храме. Вслух прочитать первую молитву, вторую произнести шепотом, а третью – про себя.

Молитвенные слова лучше знать на память. В период молебна желательно отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, поскольку мысли верующего должны быть чистыми.

В просьбах, обращенных к святому, не должно быть злого умысла, а, наоборот, они наполнены искренностью и добротой.

Источник: rsute.ru