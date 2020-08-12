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Врач заразил коронавирусом 181 человека. Суд наказал его штрафом в 25 тыс. рублей

20:49 12.08.2020
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Было доказано, что в больнице несвоевременно брали эпидемиологические номера при получении положительных результатов на COVID-19. Это привело к вспышке инфекции на крупном предприятии в Уфе.

В Уфе оштрафовали врача за заражение 181 человека коронавирусом

Калининский суд Уфы признал виновной в несоблюдении санитарных правил заведующую терапевтическим отделением №3 городской больницы №13. Теперь медик обязана выплатить  штраф. Из-за нарушения предписанных норм произошла вспышка коронавируса на УМПО.

14 июля региональный Роспотребнадзор составил в отношении врача административный протокол. Было доказано, что в больнице несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на коронавирус. Это привело к заражению большого количества человек на крупном предприятии в Уфе. Так, на УМПО коронавирусом заразились 181 человек, а также 110 человек переболели пневмонией.

Врач признала свою вину в суде. Теперь заведующей отделением придется выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 12 августа 2020 21:01
Враньё всё это. Все дело в тестах - ими сейчас каждого второго проверь и будет положительным. Это специально подстроено.

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