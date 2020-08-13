13.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура

08:54 13.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 3

Будет ли суд, и обяжут ли директора ООО "Полигон" провести повторные публичные слушания, зависит от того, как он исправит нарушение. Для него установлен срок - до 23 августа 2020 года.

Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура
Тут будет свалка рядом с Бердском
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Ошибочка: нарушения в проведении публичных слушаний по созданию полигона ТКО у кладбища Бердска обнаружила Искитимская прокуратура

Увезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища БердскаОбещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска?Ещё 120 новостей

Обнаружены нарушения в проведении публичных слушаний администрацией Искитимского района по будущему полигону ТКО рядом с Бердском . Об этом сообщили в Искитимской межрайонной прокуратуре. На слушаниях рассматривался вопрос предполагаемого строительства свалки после проведения экологических экспертиз. Напомним, что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", дело о свалке возле села Маяк Искитимского района, но около кладбища Бердска 7 августа было передано в прокуратуру Искитимского района, с целью проверить законность строительства.

В публикациях в официальном вестнике Искитимского района и на официальном сайте администрации района допущена ошибка при указании кадастрового номера земельного участка, на котором планируется полигон. Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов обязан сообщить прокуратуре об исправлении нарушений до 24 августа 2020 года.

Слушания состоялись 12 мая 2020 года. Таким образом нарушена процедура обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия будущего полигона на окружающую среду. Оспорить итоги публичных слушаний может только суд. Равно как и обязать ООО «Полигон» провести повторные слушания – с корректно указанной информацией. Будет ли суд, будет зависеть от того, как исправит ситуацию директор компании Шалдов.

Также напомним, обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска, узнавал "Курьер. Среда. Бердск". Инициаторы обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку.

Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Исправит нарушения вовремя?

Шок 2, 12 августа 2020 23:32
Формальное нарушение. Исправит и построит. По существу запрета на строительство свалки нет.
Аноним, 13 августа 2020 09:17
Может кто-нибудь подаст уже в суд? Обсуждали не тот участок и всё правильно? Не позвали жителей-дачников, которые в 500 м живут.
Шок, 13 августа 2020 06:43
А что я говооил, на незаконно проведенные публичные надо было давить, вот уже чтото. Ну и дальше походу раскручивать. Если назначат новые, пол бердска туда притащу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРазмозжило голову 17-летней девушке ломовозом в Бердске. Она была 100-балльницей и золотой медалисткой
10:07 13-08-2020
Размозжило голову 17-летней девушке ломовозом в Бердске. Она была 100-балльницей и золотой медалисткой
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
10:01 13-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Поручение Путина не выполнили 27 губернаторов. Фамилии
10:00 13-08-2020
Поручение Путина не выполнили 27 губернаторов. Фамилии
5 женских имен с самой сильной энергетикой. Они помогают находить выход из самых трудных ситуаций и всегда побеждать. Тут твое имя?
09:58 13-08-2020
5 женских имен с самой сильной энергетикой. Они помогают находить выход из самых трудных ситуаций и всегда побеждать. Тут твое имя?
500 руб. штрафа теперь заплатит водитель за багажник на автомобиле. И его заставят снять на месте
09:58 13-08-2020
500 руб. штрафа теперь заплатит водитель за багажник на автомобиле. И его заставят снять на месте
Получают по 5 000 руб. дети к 1 сентября в Новосибирске и Бердске. Вы получили?
09:45 13-08-2020
Получают по 5 000 руб. дети к 1 сентября в Новосибирске и Бердске. Вы получили?
Терапевтическое лечение в клинике "Цематеб"
09:43 13-08-2020
Терапевтическое лечение в клинике
БердскУличные светильники и 430 метров кабеля появились на ул. Заводской и в переулке Водобачном Бердска
09:30 13-08-2020
Уличные светильники и 430 метров кабеля появились на ул. Заводской и в переулке Водобачном Бердска
БердскУвезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища Бердска 3
09:12 13-08-2020
Увезли туалет и сторожку, угнали каток с будущего полигона ТКО около кладбища Бердска
БердскОбещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома "Бердск-Центральный" по законности полигона у Бердска? 2
09:11 13-08-2020
Обещали закрытый ангар, а планируют открытую свалку: обратятся ли в прокуратуру владельцы аэродрома