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Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив

16:55 15.08.2020 Фото: Заксобрания НСО
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Как относится к созданию свалки на земле Искитимского района председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив? Ведь он курирует этот район. Почему создается открытая свалка, а не мусороперерабатывающий завод?

Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив
Андрей Шимкив живет и голосует в Бердске
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей Шимкив

Готов ли противостоять созданию свалки рядом с Бердском на искитимской земле, ответит за 30 дней Андрей ШимкивНа митинг против новой свалки около кладбища Бердска 22 августа 2020 года хотят выйти активисты. Но мэрия отказалаЕщё 124 новостей

Как относится к созданию свалки на земле Искитимского района председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив? Готов ли он противостоять ее созданию? Ответ на этот вопрос решил узнать "Курьер. Среда. Бердск" у самого Андрея Ивановича, ведь он курирует этот район. К тому же, насколько известно "Курьер. Среда. Бердск", он живет в Бердске. Официальный запрос был отправлен 5 августа на почту заксобрания, 7 августа зарегистрирован. Но в общественной приемной "Курьер. Среда. Бердск" разъяснили, что вопрос не касается напрямую деятельности законодательного собрания и Андрея Шимкива, поэтому по закону ответ будет подготовлен не в 7-дневный срок, как обычно для СМИ, а в 30-дневный.

Напомним, на участке рядом с кладбищем Бердска по территориальной схеме обращения с отходами и по инвестиционному проекту планирую свалку. Бердчане категорически против соседствовать с таким объектом и неоднократно выходили на пикеты. К тому же рядом с участком находится СНТ "Марьин Лог", аэродром "Бердск-Центральный" и река Раздельная.

Вопросы Андрею Шимкиву

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Это будет объект обработки, захоронения, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Знаете ли Вы об этом?

2. Проект полигона уже есть. Вы его видели?

3. Как Вы относитесь к созданию полигона на Искитимской земле?

3. Просим Вас разъяснить, какими ведомствами контролируется процесс создание свалки в Искитимском районе?

4. Почему ранее планировалось создание мусороперерабатывающих заводов, а сейчас планируется создание простой свалки с сортировочной линией?

5. Знаете ли Вы о непосредственной близости к будущему полигону СНТ "Марьин Лог", аэродрома "Бердск-Центральный", кладбища Бердска и реки Раздельная?

6. Готовы ли Вы вмешаться в процесс создания этой свалки и как? Какое заявление Вы можете сделать по этому поводу?

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От редакции

Что ответит?

Аноним, 13 августа 2020 15:07
НВР:
Не готов...
Аноним, 14 августа 2020 09:38
против чемпиона и почетного трудно выступить даже за правду
Аноним, 14 августа 2020 13:32
вот и посмотрим кто это Шимкив А.И. мужик за правду или член кружка чемпиона и прихлебай почетного.
Аноним, 14 августа 2020 15:23
За какую правду? Если Искитимский район под ним. Это что получается, сам создал проблему и сам решил? Браво! Самый настоящий политик 21 века!
Лина, 14 августа 2020 22:58
У любого крупного буржуазного политика нет ни чести, ни совести.(С)
Аноним, 13 августа 2020 16:17
30 дней, зачем такой тормоз нужен ?
аноним, 14 августа 2020 08:32
Это законы такие, которые они же и на принимали во главе с председателем депутатов
Аноним, 14 августа 2020 14:00
Закон не позволяет ответить сразу ?
Аноним, 14 августа 2020 14:38
Аноним, разрешает отвечать в течение 30 календарных дней! Да он может и не ответить! Ему закон не писан, он сам закон!
Аноним, 13 августа 2020 16:19
Вы нам не подходите, ищите работу в другом месте.
Аноним, 13 августа 2020 17:46
К выборам в заксобрание как раз с ответом успеет.
Аноним, 13 августа 2020 23:37
Нас это не устроит
Аноним, 13 августа 2020 23:40
Молодец Курьер!
Аноним, 14 августа 2020 08:29
НВР:
Были наказы 20 лет назад по совхозному, постройка тротуаров, дороги, дороги и т.д., а нечего нет. Обещалкин! Вот так он выполняет наказы! Посмотрите, что он с совхозом с.Лебедевка сделал! У нас память короткая?
Аноним, 14 августа 2020 09:33
Курьеру респект!
Гость, 14 августа 2020 10:27
Как тут уже писали, этот персонаж много чего наговорил, натворил.. Там лет на 10 минимум, но чудесные законы РФ творят чудеса и вот человек при высшей должности.
Аноним, 14 августа 2020 14:12
Которые он же и принял! Ахаха....
Житель, 14 августа 2020 10:52
Курьеровцы! Так держать! мы с ВАМИ!
Аналитик, 15 августа 2020 11:30
Судя по тому, что он всегда вперёд всех давал оценки по резонансным вопросам в городе, а здесь молчит, сам в полигонной теме. Срок предельный для невозможности провалиться на выборах. Стратег...

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