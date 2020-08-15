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Вакцины от COVID-19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за год

14:13 15.08.2020 Фото: pexels.com
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Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно.

Вакцины от COVID 19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за год
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вакцины от COVID 19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за год

Вакцины от COVID-19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за годКовид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской областиЕщё 1880 новостей

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург надеется, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9-12 месяцев.

"[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев", - сказал он ТАСС.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя. Директор НИЦ им. Гамалеи отметил, что количество доз вакцины будет достаточным, чтобы обеспечить первых получателей.

Гинцбург также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно. По его словам, технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител.

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.

Глава НИЦ им. Гамалеи добавил, что в ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок будет выпускаться ежемесячно около миллиона доз вакцины. "А к концу года, может быть, полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры", - отметил он.

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