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Вылечились от COVID-19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августа

12:05 16.08.2020 Фото: pexels.com
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Но за последние сутки взяли еще тестов на коронавирусную инфекцию у 10 бердчан. Под подозрением на коронавиру находятся 60 жителей города, в том числе 13 детей.

Вылечились от COVID 19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августа
Нет новых зараженных за сутки на 16 августа в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вылечились от COVID 19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августа

Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской областиВылечились от COVID-19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августаЕщё 1887 новостей

По данным оперативного штаба, на 16 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 60 жителей города, из них детей - 13, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 60 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 23о пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 10 бердчан.

На утро воскресенья, 16 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 232 случаев заболевания. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа тоже не выявили ни одного случая ковида.

За последнюю неделю в городе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

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