Вылечились от COVID-19 в Бердске 230 пациентов, зараженных всего 232 на 16 августа

По данным оперативного штаба, на 16 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 60 жителей города, из них детей - 13, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 60 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 23о пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 10 бердчан.
На утро воскресенья, 16 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 232 случаев заболевания. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа тоже не выявили ни одного случая ковида.
За последнюю неделю в городе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.