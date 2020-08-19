Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?

В основу иконы положена история, описанная во всех четырех Евангелиях

19 августа – день празднования Преображения Господня, когда Иисус впервые явил свою Божественную ипостась Своим ближайшим ученикам. Это одно из самых знаковых евангельских событий, имеющее огромное значение и сегодня – недаром этот праздник вошел в число двунадесятых, то есть двенадцати важнейших в православии.

Дата празднования: 19 августа

В основу иконы положена история, описанная во всех четырех Евангелиях. Иисус пророчествовал Своим ученикам, что вскоре Ему уготована смерть, но через три дня после этого Он воскреснет. Ученики опечалились, но им было трудно уверовать в слова Учителя о воскресении, ведь все считали Его пророком, Мессией, но не ведали Его Божественной природы.

Через несколько дней после этого пророчества Он взошел для молитвы на гору вместе с Иоанном, Петром и Иаковом, которые из всех учеников были Ему наиболее близки. Здесь и произошло событие, которое описывает икона «Преображение Господне»:

Он преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф. 17:2).

Но чудо на этом не кончилось: рядом с Иисусом появились Илия и Моисей, ветхозаветные пророки, говорившие с Ним

об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк. 9:31).

На учеников Преображение произвело совершенно потрясающее впечатление, особенно когда из облака, осенившего всех, раздался Глас Божий:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте (Мф. 17:5).

Когда же облако исчезло, Иисус принял свой прежний образ и остался наедине с учениками. Он запретил им рассказывать о том, что они видели,

доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Мк. 9:9).

Описание иконы «Преображение Господне»

У православных особым почитанием пользуется икона «Преображение Господне» Феофана Грека, выдающегося русского иконописца. Безусловным центром иконы является преображенный образ Иисуса. Согласно Евангелиям, Он вел аскетический образ жизни, соответственно, и одежда Его была более чем скромной. Здесь же Спаситель после Преображения явлен во всем Своем величии и силе, что подчеркивает ослепительно-белый цвет Его одежд и исходящее от Него сияние, пронизывающее все вокруг, а также светло-голубой круг, в который помещена Его фигура.

Резко контрастируют с этим сияющим образом фигуры учеников, в испуге павших ниц, и фигуры ветхозаветных пророков Илии и Моисея, на которые падает отблеск Божественного сияния. В композиционном плане икона «Преображение» Феофана Грека разделена на две части, что имеет особое значение: верхняя, небесная ее часть решена в светлых тонах, нижняя же – в темных, земных цветах камня и травы, что символизирует контраст между Божественной чистотой Неба и греховностью тварей земных.

По бокам, как бы в небольших нишах, показано, как Иисус вместе с учениками вначале поднимается на гору, а затем спускается с нее.

В чем помогает икона «Преображение Господне»

В празднование Преображения Господня проводится торжественная литургия, и перед иконой возносятся молитвы о прощении грехов и очищении.

Она действительно помогает очистить душу от скверных, от греховных помыслов, укрепить веру.

Верующие не только просят Господа о помощи и защите для себя и близких людей, но и возносят ему благодарность и хвалу.

В народной традиции Преображение Господне именуется также Вторым (Яблочным) Спасом, когда в церквях освящают плоды нового урожая. В этот день положено посещать могилы предков и оставлять на них яблоки, а также раздавать их нуждающимся.

Молитва перед иконой

Господи Иисус Христос, к тебе обращаемся с молитвами искренними. Спаси и сохрани души наши в чистоте, избави от корысти и зависти, да не позволь ступить на тропу, с верного пути сбивающей. Молим Тебя, яви свою благодать каждому, кто избрал путь, верой праведной наполненный. Позволь искупить все прегрешения деяниями благочестивыми. Помоги, Господи, укрой от противников наших, зло против наших жизней помышляющих. Аминь.

Источник: omolitvah.ru