19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?

23:44 19.08.2020 Фото: omolitvah.ru
2 3

У православных особым почитанием пользуется икона «Преображение Господне» Феофана Грека, выдающегося русского иконописца. Безусловным центром иконы является преображенный образ Иисуса.

Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?
В основу иконы положена история, описанная во всех четырех Евангелиях
Сюжет: Православные обряды
Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?

Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дняЕщё 218 новостей

19 августа – день празднования Преображения Господня, когда Иисус впервые явил свою Божественную ипостась Своим ближайшим ученикам. Это одно из самых знаковых евангельских событий, имеющее огромное значение и сегодня – недаром этот праздник вошел в число двунадесятых, то есть двенадцати важнейших в православии.

Дата празднования: 19 августа

В основу иконы положена история, описанная во всех четырех Евангелиях. Иисус пророчествовал Своим ученикам, что вскоре Ему уготована смерть, но через три дня после этого Он воскреснет. Ученики опечалились, но им было трудно уверовать в слова Учителя о воскресении, ведь все считали Его пророком, Мессией, но не ведали Его Божественной природы.

Через несколько дней после этого пророчества Он взошел для молитвы на гору вместе с Иоанном, Петром и Иаковом, которые из всех учеников были Ему наиболее близки. Здесь и произошло событие, которое описывает икона «Преображение Господне»:

Он преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф. 17:2).

Но чудо на этом не кончилось: рядом с Иисусом появились Илия и Моисей, ветхозаветные пророки, говорившие с Ним

об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк. 9:31).

На учеников Преображение произвело совершенно потрясающее впечатление, особенно когда из облака, осенившего всех, раздался Глас Божий:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте (Мф. 17:5).

Когда же облако исчезло, Иисус принял свой прежний образ и остался наедине с учениками. Он запретил им рассказывать о том, что они видели,

доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Мк. 9:9).

Описание иконы «Преображение Господне»

У православных особым почитанием пользуется икона «Преображение Господне» Феофана Грека, выдающегося русского иконописца. Безусловным центром иконы является преображенный образ Иисуса. Согласно Евангелиям, Он вел аскетический образ жизни, соответственно,  и одежда Его была более чем скромной. Здесь же Спаситель после Преображения явлен во всем Своем величии и силе, что подчеркивает ослепительно-белый цвет Его одежд и исходящее от Него сияние, пронизывающее все вокруг, а также светло-голубой круг, в который помещена Его фигура.

Резко контрастируют с этим сияющим образом фигуры учеников, в испуге павших ниц, и фигуры ветхозаветных пророков Илии и Моисея, на которые падает отблеск Божественного сияния. В композиционном плане икона «Преображение» Феофана Грека разделена на две части, что имеет особое значение: верхняя, небесная ее часть решена в светлых тонах, нижняя же – в темных, земных цветах камня и травы, что символизирует контраст между Божественной чистотой Неба и греховностью тварей земных.

По бокам, как бы в небольших нишах, показано, как Иисус вместе с учениками вначале поднимается на гору, а затем спускается с нее.

В чем помогает икона «Преображение Господне»

В празднование Преображения Господня проводится торжественная литургия, и перед иконой возносятся молитвы о прощении грехов и очищении.

Она действительно помогает очистить душу от скверных, от греховных помыслов, укрепить веру.

Верующие не только просят Господа о помощи и защите для себя и близких людей, но и возносят ему благодарность и хвалу.

В народной традиции Преображение Господне именуется также Вторым (Яблочным) Спасом, когда в церквях освящают плоды нового урожая. В этот день положено посещать могилы предков и оставлять на них яблоки, а также раздавать их нуждающимся.

Молитва перед иконой

Господи Иисус Христос, к тебе обращаемся с молитвами искренними. Спаси и сохрани души наши в чистоте, избави от корысти и зависти, да не позволь ступить на тропу, с верного пути сбивающей. Молим Тебя, яви свою благодать каждому, кто избрал путь, верой праведной наполненный. Позволь искупить все прегрешения деяниями благочестивыми. Помоги, Господи, укрой от противников наших, зло против наших жизней помышляющих. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

Мнение читателей
2
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы празднуете сегодня Преображение Господне?

Аноним, 19 августа 2020 14:50
НВР:
Нет
Аноним, 19 августа 2020 15:22
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно загадать желание в полнолуние 3 августа и новолуние 19 августа 2020 года для его скорейшего исполнения 2
23:54 19-08-2020
Как правильно загадать желание в полнолуние 3 августа и новолуние 19 августа 2020 года для его скорейшего исполнения
Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа? 2
23:44 19-08-2020
Молитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня 3
23:40 19-08-2020
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня
Хакеры устроили ДТП с Ефремовым: такую версию не исключает адвокат актера 4
22:23 19-08-2020
Хакеры устроили ДТП с Ефремовым: такую версию не исключает адвокат актера
БердскВидео страшного ДТП в Бердске: Авто перевернулось от удара у вокзала, четверо пострадавших 1
22:05 19-08-2020
Видео страшного ДТП в Бердске: Авто перевернулось от удара у вокзала, четверо пострадавших
Санкции против "ответственных за насилие и репрессии" в Белоруссии вводит ЕС 3
21:38 19-08-2020
Санкции против
Школам готовиться к дистанционному обучению! Приказал Роспотребнадзор
21:28 19-08-2020
Школам готовиться к дистанционному обучению! Приказал Роспотребнадзор
Как изменится регистрация брака с 20.08.2020 в ЗАГСах Новосибирской области?
21:14 19-08-2020
Как изменится регистрация брака с 20.08.2020 в ЗАГСах Новосибирской области?
Розыск: сбежал обвиняемый во взятке владелец крематория в Новосибирске Сергей Якушин
20:59 19-08-2020
Розыск: сбежал обвиняемый во взятке владелец крематория в Новосибирске Сергей Якушин
Еще одну выплату получат в августе от ПФР россияне. Кому полагается? 1
20:50 19-08-2020
Еще одну выплату получат в августе от ПФР россияне. Кому полагается?