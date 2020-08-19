Ожившая в морге покойница все-таки скончалась в курской больнице

Проверку в связи с инцидентом однако проводят местный минздрав проводит следственное управление СК РФ по региону.

Пожилая женщина находилась в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Пожилая женщина, отправленная по ошибке в морг одной из центральных районных больниц Курской области после проведения операции, умерла в областной клинической больнице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

Пожилая женщина, по информации распространенной в понедельник СМИ, очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы после операции. Врачи посчитали пациентку умершей, в итоге женщина провела в морге несколько часов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После инцидента в стабильно тяжелом состоянии пожилую пациентку доставили в реанимацию Курской областной клинической больницы.

"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины. Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается", - сказали в пресс-службе.

Проверку в связи с инцидентом также проводит следственное управление СК РФ по региону.