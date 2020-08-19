19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Ожившая в морге покойница все-таки скончалась в курской больнице

18:11 19.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Проверку в связи с инцидентом однако проводят местный минздрав проводит следственное управление СК РФ по региону.

Ожившая в морге покойница все таки скончалась в курской больнице
Пожилая женщина находилась в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Ожившая в морге покойница все таки скончалась в курской больнице

Ожившая в морге покойница все-таки скончалась в курской больницеЗачем на покойника в доме завешивают зеркалаЕщё 374 новостей

Пожилая женщина, отправленная по ошибке в морг одной из центральных районных больниц Курской области после проведения операции, умерла в областной клинической больнице. Об этом сообщили в среду  в пресс-службе администрации региона.

Пожилая женщина, по информации распространенной в понедельник СМИ, очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы после операции. Врачи посчитали пациентку умершей, в итоге женщина провела в морге несколько часов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После инцидента в стабильно тяжелом состоянии пожилую пациентку доставили в реанимацию Курской областной клинической больницы.

"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины. Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается", - сказали в пресс-службе.

Проверку в связи с инцидентом также проводит следственное управление СК РФ по региону.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Если бы не отправили в морг, могла бы жить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шоколадный дождь прошел в городе с фабрикой знаменитого шоколада
19:59 19-08-2020
Шоколадный дождь прошел в городе с фабрикой знаменитого шоколада
БердскУбившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска надеются на смягчение приговора после оценки ворованного авто. Суд продолжится 24 авугста 4
19:53 19-08-2020
Убившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска надеются на смягчение приговора после оценки ворованного авто. Суд продолжится 24 авугста
Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист
19:41 19-08-2020
Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист
Жириновского не пустили к Фургалу в "Лефортово"
19:29 19-08-2020
Жириновского не пустили к Фургалу в
Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии
19:17 19-08-2020
Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии
Бердск«Бессовестные, дети не виноваты, что их родили»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет требуют россияне
19:03 19-08-2020
«Бессовестные, дети не виноваты, что их родили»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет требуют россияне
Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн 1
18:50 19-08-2020
Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн
БердскПоймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд 3
18:41 19-08-2020
Поймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд
Из-за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова
18:33 19-08-2020
Из-за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова
Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС 1
18:22 19-08-2020
Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС