Стоп ковид: новых случаев заражения за сутки на 22 августа нет в Бердске. Всего 235 больных COVID-19

За время пандемии вылечились от коронавирусной инфекции 231 бердчанин.

Показатели по коронавирусу снижаются в Бердске

По данным оперативного штаба, на 22 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 48 жителя города, из них детей - 16.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 48 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 231 пациент. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 37 бердчан.

На утро субботы, 22 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 235 случаев заболевания.