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Стоп ковид: новых случаев заражения за сутки на 22 августа нет в Бердске. Всего 235 больных COVID-19

10:33 22.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За время пандемии вылечились от коронавирусной инфекции 231 бердчанин.

Стоп ковид: новых случаев заражения за сутки на 22 августа нет в Бердске. Всего 235 больных COVID 19
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Стоп ковид: новых случаев заражения за сутки на 22 августа нет в Бердске. Всего 235 больных COVID 19

Стоп ковид: новых случаев заражения за сутки на 22 августа нет в Бердске. Всего 235 больных COVID-19Сроки завершения пандемии коронавируса назвала ВОЗ. Ждать еще долгоЕщё 1911 новостей

По данным оперативного штаба, на 22 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 48 жителя города, из них детей - 16.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 48 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 231 пациент. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 37 бердчан.

На утро субботы, 22 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 235 случаев заболевания.

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