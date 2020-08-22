22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области

11:29 22.08.2020 Фото: pexels.com
0

Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 338 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 12 тяжелых пациентов.

В справке о смерти COVID 19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
Выписаны с выздоровлением еще 53 пациента с коронавирусом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В справке о смерти COVID 19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области

В справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской областиГотовиться к концу света призвал верующих глава РПЦ: Вопрос смерти очень актуаленЕщё 379 новостей

По данным оперативного штаба на утро 22 августа в регионе выявили 10 928 случаев COVID-19 (+56 за последние сутки), в том числе 663 ребенка. 9 634 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+53 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 72 года, женщины в возрасте 72 года и 80 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 338 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 009.

В больницы районов области госпитализированы 479 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 389 660 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 534 жителя региона, 34 692 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1276 обращений, госпитализированы 16 пациентов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске не выявили новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 235 случаев коронавируса.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ситуация с ковидом стабилизируется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодозревают коронавирус у 48 жителей Бердска, еще 37 ждут результаты теста на 22 августа
11:58 22-08-2020
Подозревают коронавирус у 48 жителей Бердска, еще 37 ждут результаты теста на 22 августа
Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
11:55 22-08-2020
Основные фишки осенних свадебных платьев: тренды сезона и важные нюансы при выборе наряда
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
11:54 22-08-2020
Как подготовить почву к дачному сезону 2021
БердскПока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске? 1
11:45 22-08-2020
Пока родители за уши не оттянут: список книг-новинок для чтения детям в Бердске?
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
11:44 22-08-2020
Старик покончил с собой из-за обвинений в выращивании конопли и хранении марихуаны
БердскВ справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
11:29 22-08-2020
В справке о смерти COVID-19: Скончались мужчина 72 года и женщины 72 и 80 лет за сутки на 22 августа в Новосибирской области
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
11:21 22-08-2020
Трупы утонувших школьниц достали из водоема. Девочки приехали в гости к дяде
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
11:20 22-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
11:13 22-08-2020
Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
11:10 22-08-2020
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации