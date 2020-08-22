Умер 121 зараженный COVID-19 за сутки на 22 августа в России. Всего 16 310 жертв

За последние 24 часа в 83 регионах России зарегистрировали 4921 новых случая коронавирусной инфекции. За время пандемии в стране зафиксировано 951 897 заразившихся. Выздоровели более 767 000.

В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом

За сутки на 22 августа в 83 регионах России зарегистрировали 4921 случай COVID-19. Об этом в субботу сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

У четверти инфицированных нет выраженных симптомов.

Умер еще 121 пациент, выписали из больниц 6147 человек.

Больше всего новых случаев в Москве (687), Петербурге (183) и Подмосковье (161). Нет заболевших на Чукотке и в Ненецкой автономии.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 951 897 заразившихся коронавирусом. Скончались 16 310 больных, выздоровели более 767 тысяч.

Медики провели более 34 миллионов тестов.